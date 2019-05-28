童子賢：產業將形成兩套標準 台商做生意勢必分流

2019-05-28 13:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



2019年台北國際電腦展(COMPUTEX 2019) 上午起舉行，台北市電腦公會理事長童子賢出席致詞，吸引來自全球1685家廠商參展，共計使用5508個攤位，參展比去年成長10%，展覽聚焦人工智慧與物聯網、5G等五大主題。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 2019 Computex今（28）日正式登場，面對記者詢問有關貿易戰看法，和碩董事長、台北市電腦公會理事長童子賢表示，在美中貿易戰之下，不少產業朋友憂心忡忡，未來科技產業將會變成兩套標準，他也認為，「台灣要做全球生意，勢必得分流」。

日前鴻海董事長郭台銘表示，他在4月30日馬英九基金會中的演講，就講過美中貿易戰爭會愈演愈烈，全世界不管是科技業還是任何行業，都會變成一個世界兩套系統。

今日童子賢也表示，貿易的障礙使得辯論美方有相當的著力點， 目前產業上不少朋友擔心，全球70億人的生意，將變成「一邊是14億人（指中國大陸市場）、一邊是56億人（指非中國大陸市場）」，為了市場和諧、共創未來，企業就要選邊站，或是開發適合兩邊的產品、兩種標準，回到就像是以前錄影機有VHS大帶與Beta的兩種規格時代，導致消費者要抉擇、很辛苦。

他也坦言，台灣要做全球生意，勢必得分流。童子賢表示，科技製造業在中國扎根十年，不可能一夜消失，現在看來貿易糾紛是長期的，全球面臨貿易結構、包含智財權到零組件、到產品研發、製造與銷售都要重新洗牌，不是短暫三個月、一年就可以結束。

童子賢今日於2019 Computex開幕記者會上致詞表示，創立已39周年的 Computex 台北國際電腦展已經是全球最重要的資訊電子展覽，也是亞太地區最重要的年度資訊科技盛會。

每年的Computex，大家在台北認識新朋友、新客戶，也在會場交換最新市場情報、觀察消費趨勢，乃至共同開發技術建立新平台。

童子賢表示，在台北齊聚一堂的會議能相當有效率，這是因為Computex所在的台灣，擁有與世界密切接軌的，累積多年繁榮而有活力的資通訊電子產業；台灣所專精的半導體研發製造、IC設計、電子零組件設計乃至品牌行銷到代工製造，一直與全球技術密切接軌，也一直與全球領導品牌、領導廠商密切合作。