張忠謀：貿易戰讓全球科技創新放緩 也影響5G發展

2019-05-28 13:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ╱即時報導



由經濟日報主辦的2019大師論壇上午在台大國際會議中心登場，出席貴賓經濟日報社長黃素娟（左起）、中華經濟研究院院長陳思寬、台積電創辦人張忠謀、2018年諾貝爾經濟學獎得主羅默、財政部長蘇建榮、第一金控董事長廖燦昌、聯合報董事長王文杉合影。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

台積電創辦人張忠謀今（28）日出席《經濟日報》主辦的「2019大師論壇」時表示，美中貿易戰下，美國接連提高中國輸美產品關稅，接下來會有逾3,000億美元將被課25%高關稅，甚至對華為採取嚴厲限制，將造成非常嚴重影響，不僅企業和消費者要付出代價，也會直接影響科技創新的進展，不僅影響中國，包括美國、以及全世界，科技創新、連5G發展都會放緩。

張忠謀今日出席由《經濟日報》主辦的大師論壇，並與2018年諾貝爾經濟學獎得主羅默（Paul M.Romer）對談。他認同羅默在演講時，不斷強調政府必須要介入市場力量，主導經濟成長，但張忠謀認為羅默「都只看光明面」。

張忠謀舉羅默提出美國政府從1970年後致力汽車一氧化碳排放，雖然達到逐年降低的良好成效 ，但美國汽車業被這項政策管制受到相當大的傷害，從此之後就再也回不到過去榮景。

張忠謀認為，政府的確扮演主導經濟發展重要角色，但幾乎所有議題都要有所取捨，今天面臨取捨大戲，就是美中貿易戰 。

張忠謀指出，美國對中國輸美商品大幅調高關稅，緊接著還有逾3,000億美元的商品要課25%的高關稅，一定會對很多公司造成嚴重的影響，雖然美國總統川普直言可大幅挹注政府稅收，但預估一年內，所有的關稅成本都會轉移，不是由進口商吸收，就是轉移給消費者，最後還是讓很多企業和廣大的消費者付出這龐大的代價。

張忠謀提到，美國除了對中國課高關稅外，也華為採取很多限制，雖然他不知美國是打什麼算盤，但這會直接影響到技術創新，讓科技創新放緩，不僅中國科技發展放緩、美國也是、全世界都會放緩，連5G的發展都會放緩。

張忠謀對此議題，請教羅默。羅默表示，目前美國兩黨都存有一種想法，是認為過去中國用欺騙的手段來對待美國，但他覺得美國政治人物應該是誤解了，中國政府只是用政府的力量來協助企業發展，與美國許多新自由派提倡政府不應做太多干預，阻礙經濟發展的觀點不同，就他的理解，中國政府並沒有用欺騙手段對待美國。

羅默認為，政治人物終究還是會在意選民的想法，政府要做什麼才能讓讓選民滿意，還是要由選民用選票來靠訴他們，如果不滿意，就不會投他們。最後張忠謀則開玩笑表示，他來做個預測，他認為川普可能會連任。