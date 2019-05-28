親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

開第一槍！李進勇將任主委 中選會委員張淑中請辭

新北開辦Google數位行銷課程 培育電商人才

2019-05-28 12:57經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

新北市府經濟發展局今（28）日表示，攜手林口新創園，於「新北社企•電商基地」辦理Google數位學程實體課程，以社群策略、數位行銷及數據分析等主題培育電商人才，強化新北企業行銷能量。

新北市經發局長何怡明表示，為強化新北企業在新媒體領域的行銷能量，5月起邀請Google數位學程講師以「社群媒體」、「數位行銷」與「數據分析」等多元主題辦理數位行銷課程，幫助新北企業能夠快速應用新媒體行銷擴大市場與商機。

何怡明說，除了整合中央與地方資源外，也結合基地場域優勢與國際企業資源，共同培養數位行銷專業人才，除了強化電商基地的教學廣度外，也讓大家能夠接觸更多行銷工具的機會，找出最適合自己的數位拓銷資源。

未來林口新創園也將開辦Google 數位學程，共同協助新北產業數位轉型，幫助新北新創及傳產企業拓展更多元的行銷管道。

Google 數位學程實體課程於5月25日開始舉辦，系列課程完全免費，規劃總計36堂（每月6堂）的行銷課程，以面對面的系統性指導，幫助學員快速瞭解數位行銷相關知識，迅速掌握數位商機。

新北市積極培育電商人才，除了去年針對企業及大專院校學生推出「新北鐵軍培訓營」及「新北電商大學」育成計畫，並辦理青年電商加速營協助企業發展電商外，也在「新北社企．電商基地」開辦免費電子商務培訓課程，協助社會企業透過電子商務擴大市場與商機。

新北市政府表示，「新北社企．電商基地」去年營運以來已培育39組社會企業團隊，提供社企主題交流、產業媒合、電商輔導等多種資源，以完善新北社企生態圈，打造全維度的社企網絡。

金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

COMPUTEX開幕 半導體大咖避談華為事件

2019-05-28 11:13

童子賢：資通訊業扮演經濟成長「威力寶石」

2019-05-28 10:46

台南女兒蘇姿丰當上超微執行長 重新定義「MIT」

2019-05-28 09:53

英特爾電腦展演講 蕭敬騰驚喜現身

2019-05-28 14:11

2019台北國際電腦展 聚焦人工智慧、5G等主題

2019-05-28 11:53

任正非表態：陸抵制蘋果 我第一個反對

2019-05-28 01:35

華為一旦退出Android 三星受惠

2019-05-28 01:29

華為掃貨 NAND將掀搶購潮

2019-05-28 01:27

群聯 打入AMD供應鏈

2019-05-28 01:26

台北電腦展／超微7奈米處理器 報到

2019-05-28 01:26

台北電腦展／高通攜聯想 推5G電腦

2019-05-28 01:26

「不會與美拚刺刀」任正非：華為準備打持久戰

2019-05-28 00:03

鴻海高雄買地 蓋智慧工廠

2019-05-27 23:32

郭董：鴻海備戰…會愈來愈好

2019-05-27 23:27

群創大陸智財權官司 報捷

2019-05-27 23:18

台灣大 打造5G智慧球場

2019-05-27 23:10

群創布局專利 建構防護網

2019-05-27 23:09

陳其邁會微軟高層 暢談產業新議題

2019-05-27 21:44

林百里：廣達終於有自有品牌

2019-05-27 19:51

Netflix高風險營運 專家：花越多賺越多

2019-05-27 17:40

緯穎推邊緣運算平台 滿足5G時代需求

2019-05-27 17:15

鴻海股價下跌 郭台銘：公司已進入備戰狀態

2019-05-27 16:11

郭董哥們多 梁次震：他一直是我們的大哥

2019-05-27 16:09

台灣之星行動營收年增13% 連三年雙位數成長

2019-05-27 14:54

確定投資高雄 鴻海將建智慧工廠

2019-05-27 14:42

全球Q1電視品牌出貨季減24.6% 中國品牌奪第三至六名

2019-05-27 14:42

今明年伺服器產業 廣達非常樂觀

2019-05-27 14:27

群聯：華為積極備貨 第3季表現不會差

2019-05-27 13:47

2019大師論壇演講者諾貝爾經濟學獎得主羅默抵台

2019-05-27 12:27

超微蘇姿丰：與台積電合作 增強高效能運算實力

2019-05-27 11:19

經濟解析／楊應超：不管選舉贏不贏 郭台銘都贏了

2019-05-27 10:57

群創智權專利戰報喜 惠科主張侵權全部宣告無效

2019-05-27 10:26

鴻海實現投資高雄承諾 落腳和發產業園區

2019-05-27 10:24

法人：貿易戰局勢詭譎 資金棄科技轉進傳產

2019-05-27 09:02

美中激戰重塑全球電子業供應鏈 東協獲利？

2019-05-23 08:45

川普出手打擊華為 風颱尾掃到台積電

2019-05-22 16:58
看更多

熱門文章

鴻海股價下跌 郭台銘：公司已進入備戰狀態

2019-05-27 16:11

「Uber條款」緩衝期延長 公告4個月後執法

2019-05-27 15:30

華為掃貨 NAND將掀搶購潮

2019-05-28 01:27

張忠謀：貿易戰影響嚴重 將傷害全球科技創新

2019-05-28 12:00

一銀總座命令員工這樣做 黃國昌：鼓勵性質竟變威脅？

2019-05-27 14:36

林百里：廣達終於有自有品牌

2019-05-27 19:51

美國商務部制裁黑名單 華為代理商「訊崴科技」入列

2019-05-28 08:57

壽險股下跌效應！中壽現增 訂價20.6元不如預期

2019-05-27 21:35

禾聯碩總座陳榮聰因病辭世 職務由林欽宏暫代

2019-05-27 18:47

貿易戰對台灣傷害有多大？一張表彙整外資示警不斷

2019-05-27 20:23

喬中華郵政標案？郭台銘：背後的人相當有Power

2019-05-27 21:32

外幣ATM再進化 一台可領美元、日圓、人民幣

2019-05-27 19:52

郭董哥們多 梁次震：他一直是我們的大哥

2019-05-27 16:09

富邦儲蓄險降利率 不下架

2019-05-28 00:55

寶佳林陳海 出清台中銀股

2019-05-28 00:55

北部9縣市55萬人尚未報稅 國稅局：快報稅免罰錢

2019-05-27 17:08

富邦壽董采苓：台幣保單利率降到沒人買 跟停售一樣

2019-05-27 18:43

洗錢防制、追稅令夾擊 國銀香港分行財管爆收攤潮

2019-05-27 14:42

國銀香港分行 金飯碗的難以承受之重

2019-05-27 14:42

台南女兒蘇姿丰當上超微執行長 重新定義「MIT」

2019-05-28 09:53

華固營業報告書：一路看空的專家已改變看法

2019-05-28 11:03

貿易戰升級科技戰 立委質疑：廢印花稅的邏輯是什麼？

2019-05-28 06:08

欣陸賣高鐵股 殷琪：純財務考量

2019-05-27 23:30

任正非表態：陸抵制蘋果 我第一個反對

2019-05-28 01:35

國發基金注資台企銀 黃博怡：等行政院點頭

2019-05-27 21:07

羅智先主導 統一啟動百年大戰略

2019-05-27 23:17

台糖量販事業部大量解僱案 6月6日三度協商

2019-05-27 19:53

不灰心！京華城三度捲土重來 6月27日開標

2019-05-27 16:39

群聯 打入AMD供應鏈

2019-05-28 01:26

逾億元退票戶增加！ 4月存款不足退票率升高

2019-05-27 19:09

央行喊話奏效 台幣連二升

2019-05-28 00:49

日本清酒降關稅？ 30日再戰

2019-05-28 01:06

住外國民遺產 申報扣除受限

2019-05-28 00:52

今明年伺服器產業 廣達非常樂觀

2019-05-27 14:27

華為一旦退出Android 三星受惠

2019-05-28 01:29

郭董：鴻海備戰…會愈來愈好

2019-05-27 23:27

長榮航空機上過夜包 獲頒五項大獎

2019-05-27 16:59

名家觀點／不只是鯰魚，更是領頭羊

2019-05-28 00:59

欣陸投控去年EPS創佳績 殷琪罕見出席股東會前記者會

2019-05-27 18:25

滙豐：美對陸加稅 掃到台灣出口

2019-05-28 01:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top