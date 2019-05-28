新北開辦Google數位行銷課程 培育電商人才

2019-05-28 12:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市府經濟發展局今（28）日表示，攜手林口新創園，於「新北社企•電商基地」辦理Google數位學程實體課程，以社群策略、數位行銷及數據分析等主題培育電商人才，強化新北企業行銷能量。

新北市經發局長何怡明表示，為強化新北企業在新媒體領域的行銷能量，5月起邀請Google數位學程講師以「社群媒體」、「數位行銷」與「數據分析」等多元主題辦理數位行銷課程，幫助新北企業能夠快速應用新媒體行銷擴大市場與商機。

何怡明說，除了整合中央與地方資源外，也結合基地場域優勢與國際企業資源，共同培養數位行銷專業人才，除了強化電商基地的教學廣度外，也讓大家能夠接觸更多行銷工具的機會，找出最適合自己的數位拓銷資源。

未來林口新創園也將開辦Google 數位學程，共同協助新北產業數位轉型，幫助新北新創及傳產企業拓展更多元的行銷管道。

Google 數位學程實體課程於5月25日開始舉辦，系列課程完全免費，規劃總計36堂（每月6堂）的行銷課程，以面對面的系統性指導，幫助學員快速瞭解數位行銷相關知識，迅速掌握數位商機。

新北市積極培育電商人才，除了去年針對企業及大專院校學生推出「新北鐵軍培訓營」及「新北電商大學」育成計畫，並辦理青年電商加速營協助企業發展電商外，也在「新北社企．電商基地」開辦免費電子商務培訓課程，協助社會企業透過電子商務擴大市場與商機。

新北市政府表示，「新北社企．電商基地」去年營運以來已培育39組社會企業團隊，提供社企主題交流、產業媒合、電商輔導等多種資源，以完善新北社企生態圈，打造全維度的社企網絡。