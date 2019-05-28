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2019台北國際電腦展 聚焦人工智慧、5G等主題

2019-05-28 11:53聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

2019年台北國際電腦展(COMPUTEX 2019) 上午起舉行，蔡英文總統由台北市電腦公會理事長童子賢陪同出席致詞，吸引來自全球1685家廠商參展，共計使用5508個攤位，參展比去年成長10%，展覽聚焦人工智慧與物聯網、5G等五大主題。

2019年台北國際電腦展(COMPUTEX 2019) 上午起舉行，蔡英文總統由...
2019年台北國際電腦展(COMPUTEX 2019) 上午起舉行，蔡英文總統由台北市電腦公會理事長童子賢陪同出席致詞。記者曾吉松／攝影
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2019年台北國際電腦展(COMPUTEX 2019) 上午起舉行，蔡英文總統出...
2019年台北國際電腦展(COMPUTEX 2019) 上午起舉行，蔡英文總統出席致詞。記者曾吉松／攝影
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2019年台北國際電腦展(COMPUTEX 2019) 上午起舉行，吸引來自全球...
2019年台北國際電腦展(COMPUTEX 2019) 上午起舉行，吸引來自全球1685家廠商參展，共計使用5508個攤位，參展比去年成長10%，展覽聚焦人工智慧與物聯網、5G等五大主題。記者曾吉松／攝影
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2019年台北國際電腦展(COMPUTEX 2019) 上午起舉行，吸引來自全球...
2019年台北國際電腦展(COMPUTEX 2019) 上午起舉行，吸引來自全球1685家廠商參展，共計使用5508個攤位，參展比去年成長10%，展覽聚焦人工智慧與物聯網、5G等五大主題。記者曾吉松／攝影
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2019年台北國際電腦展(COMPUTEX 2019) 上午起舉行，蔡英文總統由...
2019年台北國際電腦展(COMPUTEX 2019) 上午起舉行，蔡英文總統由台北市電腦公會理事長童子賢陪同出席致詞。記者曾吉松／攝影
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【中央社╱台北28日電】總統蔡英文今天表示，台灣資通訊業是全球科技鏈重要環節之一，也是台灣經濟成長重要引擎，去年出口達1570億美元，都歸功於產業的創意、創新。

蔡總統今天在台北國際電腦展（Computex Taipei）開幕致詞做以上表示，並指出目前海外台商回流熱絡，資通訊產業因此有更多成長潛力，也是回流金額最多的產業；同時微軟、超微等全球科技巨擘也在台設置或擴大布局，顯示台灣一流的基礎設施、堅持的智慧財產權、豐沛人才條件，讓這些國際企業看到台灣是未來投資的最佳選擇。

蔡總統說，未來也將持續推動亞洲˙矽谷、數位國家創新經濟發展方案等，促進台灣未來數位發展，讓創新者更容易取得資源，也幫助這些創新產品行銷各地，有更大發展空間。

蔡總統提到，這次電腦展聚焦最夯的人工智慧、5G、物聯網、XR（延展實境）等資通訊最新科技，相信在未來5天將展出突破成果，全球產業界都拭目以待。這次展中也透過台美全球合作及訓練架構舉行網路安全與新興科技研習營，有20多國學員來台交流，希望透過展現台灣在資安、AI的實力，促成更密切合作。

經濟部長沈榮津致詞時也提到資通訊產業去年表現亮眼，他指出，台灣資通訊產業具備完整產業鏈，即使去年外在環境充滿挑戰，出口仍逆勢成長2.56%，達到1570億美元。沈榮津表示，電腦展可提供國內電子、資訊、網通業者發表年度開發的新產品，讓國際買主了解台灣資通訊發展狀況、促進交流合作，甚至下單，帶動產業商機。

今年電腦展在南港展覽館1、2館、台北世貿一館及台北國際會議中心展出，共有1685家廠商使用5508個攤位，規模更勝往年，主辦單位之一中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳表示，今年聚焦在最新科技的人工智慧與物聯網、5G、區塊鏈、創新與新創，以及電競與延展實境等5大主題。

黃志芳說，去年電腦展共有4.2萬名來自168國的國際買主來台參觀，今年可望再突破，帶來更多合作與商機。

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