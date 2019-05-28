COMPUTEX開幕 半導體大咖避談華為事件

2019-05-28 11:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



2019中國國際大數據產業博覽會在貴陽啟幕，吸引民眾觀展，參觀者在參觀華為5G芯片組。 中新社 分享 facebook

2019 COMPUTEX 今（28）日風光開幕，全球半導體產業大咖雲集，今年外界關心除了各家推出新產品之外，重中之重問題還是美中貿易戰、華為事件對產業及企業影響，各家高層大頭對華為事件多數是輕描淡寫、避而談之，更劇者甚至走人逃離，成為今年COMPUTEX奇特景象。

某外商私下表示，華為對全球半導體採購數量龐大，禁止令下去是兩敗俱傷，目前變數仍多，大家還在觀察後勢變化，因應決策未明確前，不會有太多說法。

今年COMPUTEX展兩大重頭戲，除了外商半導體巨擘超微（AMD）、英特爾（Intel）、安謀（ARM）、輝達（NVIDIA）與高通（Qualcomm）等發表或宣傳自家產品，像是超微發布第三代Ryzen桌上型處理器及Radeon RX 5700系列遊戲顯示卡驚艷全場，另一重點在各家如何看華為事件後續造成影響。

總裁暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）認為，短期雖受影響，但長期終端需求仍會見到復甦，也因貿易戰隨時都有新的變化，超微持續觀察貿易戰對總體經濟帶來的影響，會在下次法說會更新看法。

全球IP矽智財授權廠商安謀是這一波華為絕交潮成員之一，針對媒體提問，IP產品事業群總裁Rene Haas指出，雙方終止合作變數還很多，還要再觀察，目前無法透露太多細節。

其他半導體大咖多數輕輕帶過華為話題，國內半導體業界表示，因為是電腦展，外商半導體業者主要以市場及產品開發副總或研發長為主，目的是宣傳自家產品，對於華為事件看法，還是要看企業高層決策而定。