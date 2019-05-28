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研華：第2季接單不錯 今年全年獲利有望達標

2019-05-28 11:13中央社 台北28日電

工業電腦廠研華今天召開股東常會，通過2018年財報及配發每股新台幣6.8元現金股利；研華認為第2季接單狀況不錯，今年全年獲利應有機會達標，但營收可能受到大中華區需求放緩的影響。

研華2018年合併營收新台幣487.27億元，年增9.8%；稅後淨利63.17億元、年增2.7%，每股稅後盈餘9.02元，均創歷史新高。

股東詢問今年目標與展望，研華總經理暨財務長陳清熙表示，今年第2季接單狀況不錯，相對樂觀，但第3季與第4季還不敢講，因為外在情勢變化很快。

陳清熙認為，整體而言，研華今年全年獲利應該有機會達標；營收方面因為大中華區需求放緩造成影響，仍有不確定性。北美市場由於開始重視基礎建設，研華在當地經營與深耕很多大客戶，今年第1季北美營收成長雙位數百分比。

研華董事長劉克振表示，研華每年推出50種以上的新產品，隔年投入營運後，會貢獻相當的比例。最近幾年投入物聯網平台的研發經費較多，相關研發人員超過120人，雖然效益還沒顯現，但看好未來潛力很大。

研華營業報告書指出，2018年研華3大事業群包含嵌入式物聯網、工業物聯網與服務業物聯網事業群均有雙位數百分比的營收成長。雖然遭遇部分零件供應短缺與價格上升，研華仍穩健達成2018年的營收目標。

根據營業報告書，2019年雖然總體經濟、匯率與零件成本仍有諸多不確定性，研華期待藉由加速物聯網的普及和市場拓展，強化在物聯網平台的領先地位，努力達成營收與獲利成長目標。

展望未來10年，研華認為產業物聯網成長將從硬體平台進入軟硬整合的時期，研華將以WISE-PaaS軟體平台為核心，以物聯網行業解決方案SRP（SolutionReady Package）提供軟硬整合服務，積極切入工業物聯網第二波成長。

在2019年到2020年，研華將進入全球市場品牌普及與開展階段，並期待在2021年達成全球1000家WISE-PaaS軟體平台加盟客戶及伙伴的目標。

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