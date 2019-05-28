半導體產值今年上看5,150億美元 中國境內併購旺

2019-05-28 11:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



勤業眾信聯合會計師事務所今（28）發布《半導體：未來浪潮－新興機會與致勝策略》報告，內容指出，全球半導體產業總收入預計將從2018年的4,810億美元，成長到2019年的5,150億美元；同時在美中貿易戰影響下，中國大陸境內的併購成為產業中最活躍的地區，其半導體產業併購交易量，在2018年已達到全球占比72%。

勤業眾信高科技、媒體及電信產業負責人陳明煇會計師表示，亞太地區為全球半導體產業發展的主要地區，聚集了世界級重要的半導體廠商，將來在汽車和人工智慧的半導體應用為趨勢，汽車產業因應安全系統普及化，呈現爆炸性成長，預計2022年每台汽車的半導體元件成本將達到600美元，未來十年內更不斷看漲。

勤業眾信分析，2007年到2017年的十年間，汽車電子成本占比從大約20%上升至40%左右，其中半導體成本也已從2013年的每車312美元，增加到如今每車約400美元，汽車半導體供應商正獲益於微控制單元、感測器、記憶體等各類半導體設備需求的大幅上漲，相關產值在2018年達到400億美元的歷史高點，預估將在2022年再創600億美元新高。

勤業眾信表示，在強化現有產品、人工智慧產品、5G網路、汽車電子、工業電子等五大成長驅動力影響下，全球半導體產業總收入預計將從2018年的4,810億美元，成長到2019年的5,150億美元。

綜觀亞太市場，日本在半導體研發和材料產業處於領先地位，擁有多家半導體巨擘企業；韓國和台灣則分別在記憶體和晶圓代工方面具有較強優勢；韓國在動態隨機存取記憶體和NAND 快閃記憶體方面領先，並受益於政府大力扶植。

值得注意的是美中貿易戰影響下，中國大陸逐漸成全球半導體併購最主要地區，勤業眾信指出，全球半導體產業併購交易額從2017年起大幅下跌，但無論是交易量或交易額，中國大陸境內併購活動皆為全球最活躍的地區。

2014年至2018年中國半導體產業併購交易量，從全球占比從48%增至72%，複合年均成長率高達18%；相較之下，台灣、日本、韓國的併購活動相對平緩。