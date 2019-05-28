童子賢：資通訊業扮演經濟成長「威力寶石」

2019-05-28 10:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



和碩董事長童子賢（右）。聯合報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook

台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）今（28）日登場，台北市電腦公會理事長童子賢指出，近期全球經貿秩序有短暫的動盪，但相信若是資通訊科技與半導體技術持續進步，及消費市場繼續渴望新產品、新技術來改善這個世界，那麼資通訊科技就將持續扮演經濟成長的「威力寶石」。

童子賢表示，相信這個世界仍然渴望科技提升工作效率帶動經濟成長，消費者也期待他們在教育、醫療、交通、通訊、社群領域能因為科技的進步而獲得更佳的品質、更好的服務。

因此相信全球仍對資通訊科技與半導體科技能繼續進步，以增加財富、改善貧窮、增進文明生活仍懷抱熱情與希望。

童子賢表示，因著熱情與希望，就一定要克服短期的動盪，不畏懼的、持續的去努力，去關注長期技術能力與服務能力的提升。期待產業繼續走向欣欣向榮，繼續為這個世界帶來活力。

童子賢認為，從40年前萌芽的個人電腦，到現在的網際網路與智慧手機，台灣產業都一直密切參與其中。預期未來幾年，現有的產業基礎會持續結合新的AI、IOT、車用電子、5G 新技術。因此資通訊產業會與時俱進，而台灣也會與時具進。

童子賢指出，創立39年的COMPUTEX一直是全球及亞太地區最重要的科技盛會，每年的Computex，大家在台北認識新朋友、新客戶，也在會場交換最新市場情報、觀察消費趨勢，乃至共同開發技術建立新平台。

童子賢表示，Computex所在的台灣，擁有與世界密切接軌的，累積多年繁榮而有活力的資通訊電子產業。台灣所專精的半導體研發製造、IC設計、電子零組件設計乃至品牌行銷到代工製造，一直與全球技術密切接軌，也一直與全球領導品牌、領導廠商密切合作。

童子賢認為，尊重智財、注重環保、正直誠信、友善又有效率，還有我們累積了深厚的服務經驗，與相當傲人的產業管理技術。

這是台灣資通訊與電子產業所擁有特質，也是我們持續獲得國際信任的原因；台灣因此也一直是全球產業分工中最重要、最積極、最安全、最有活力的合作夥伴。