佳世達攜成大醫院 智慧急診室、病房通過第一階段測試

2019-05-28 10:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



佳世達（2352）、成大醫院今（28）日宣布完成智慧醫療合作階段性成果，第一段已在急診室及加護病房實驗場域驗證成果，將在COMPUTEX上共同展出這項階段性成果。

佳世達表示，智慧急診現場管理系統可協助加速急診作業流程及改善病人的就醫感受，首創以人體圖像方式呈現的電子紙床頭卡導入智慧加護病房（ICU）等，都已在成大醫院通過第一階段測試，將在台北國際電腦展展出。

急診室和加護病房是醫院裡「急重症」的關鍵場域，是病患與病患家屬最煎熬、也是醫護人員最須與時間賽跑的地方；等候時間超過設定便主動示警、管路安置位置和時間一目了然等，都是希望能縮短病患等候時間、減少第一線人員交班時間，協助病人在急診室及ICU病房得到妥善照顧，同時提升急症醫療效率與醫病關係。

成大醫院與佳世達今年1月宣布，聯手打造智慧醫療，選定急診室及ICU病房做為智慧醫療的起點，過去數月在以病人為中心的理念下，共同投入並完成打造智慧急診的現場管理系統與ICU病房電子紙床頭卡測試，以AIoT科技梳理急診資訊流，打造醫病雙贏的智慧醫療。

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達具有超過20年企業資源規劃（ERP）平台的經驗與豐富的物聯網整合經驗，才能在短時間內將整體場域聚焦在管理議題，由大到小於落地端點系統與硬體規劃、整合，再由小到大將資訊串流有效應用與呈現。

成大醫院院長楊俊佑表示，這次雙方針對較困難、較複雜的智慧急診室和智慧ICU病房展開緊密的合作並獲得階段性成果，未來雙方將共同合作導入更多以人為本的智慧醫院解決方案。讓智慧科技協助醫護專業，將病患照顧得更好。