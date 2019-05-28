親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

45元就能竊聽…陸「親情號」被濫用 諜戰型竊聽器狂銷

梅雨季第四道鋒面報到 16縣市發布大雨特報

台北國際電腦展今登場 六大主題吸睛

2019-05-28 09:45經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）今（28）日登場，即起連續五日展出最新資通訊產品與數位經濟解決方案，今年以5G、人工智慧（AI）、IoT、電競與XR、智慧零售與區塊鏈等數位經濟趨勢作為展覽六大主題，搭配新創特展InnoVEX與智慧物聯解決方案SmarTEX作為展覽亮點。

共同主辦單位台北市電腦公會（TCA）表示，由於南港二館新啟用，展出面積增加10%，因此今年COMPUTEX共有1,685家廠商使用5,508個展位。參展廠商包括華碩、微軟、英特爾、瑞昱、微星、技嘉、明基、芝奇、迎廣、台達電、雲達、威剛、精英、神達、仁寶、緯穎、英飛凌、美超微、酷碼、曜越與索泰等科技大廠，都將展出最新智慧科技產品。

為增加產業間交流，COMPUTEX也同步舉辦上百場專業論壇，邀請英特爾、微軟、AMD、IBM、高通、AWS、SAP、Qorvo、Arm、NVIDIA、美光、恩智浦、美超微、研華與趨勢科技等科技大廠發表專題演講。

TCA指出，邁入第四屆的InnoVEX新創特展，因規模擴大而移師世貿一館展出，今年以「新思維、新工程、新未來」作為展會主軸，同步舉辦的InnoVEX創新創業論壇主題鎖定人工智慧、物聯網、生物科技、智慧機械、運動科技、區塊鏈及新創生態圈等領域。

27日有不少大廠搶在COMPUTEX開展前舉辦新品發表會，並且針對數位世代用戶需求，推出創作者電腦（Creator PC），以符合使用者對於高階繪圖、影音處理、電競娛樂之多功能需求。

以AMD為例，總裁暨執行長蘇姿丰在CEO Keynote議程當中，除了宣布針對伺服器市場推出代號「Rome」的新款EPYC系列處理器之外，也推出採用全新Navi GPU架構的Radeon RX5000系列繪圖卡晶片，而第三代Ryzen處理器晶片Ryzen 3000系列也預告將推出Ryzen 7 3700X、Ryzen 7 3800X與Ryzen 9 3900X等晶片，而且記者會現場除了展示遊戲效能之外，也強調對於能符合創作者的高效能表現需求。

NVIDIA也在展前記者會中宣布，針對創造者需求推出NVIDIA Studio行動工作站參考平台，讓專業工作者與影音創作者可直接使用。

此外，包括華碩、微星、技嘉、AVITA等業者，也提前展示最新主機板、顯示卡、電競筆電、輕薄筆電、電競主機、電競螢幕、創作者電腦、創作者用工作站等產品。

為展現台灣在5G通訊產業能量，第六屆臺北5G國際高峰會（The 6th Taipei 5G Summit），今年是第二年於COMPUTEX同期舉辦，將在30日（四）於台北國際會議中心登場，本次會議以「Readiness for 5G – Technology, Service and Policy」為主軸，議程分為四大主題，包含5G頻譜政策、5G技術整備、5G創新平台，以及5G新興服務與新創事業。

高峰會邀請國際產官學專家及全球5G領導廠商，包含英特爾數據中心事業部副總裁Jennifer D. Panhorst、美超微總裁兼執行長董事長梁見後、印度電信商Reliance Jio技術長Pankaj Sharma、高通資深副總裁暨全球業務總裁James J. Cathey、亞太電信董事長呂芳銘、日本總務省行動通訊處處長Koichi Katagiri、英國通訊管理局技術長Mansoor Hanif等逾15位國內外專家與會。

5G
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

任正非表態：陸抵制蘋果 我第一個反對

2019-05-28 01:35

華為一旦退出Android 三星受惠

2019-05-28 01:29

華為掃貨 NAND將掀搶購潮

2019-05-28 01:27

群聯 打入AMD供應鏈

2019-05-28 01:26

台北電腦展／超微7奈米處理器 報到

2019-05-28 01:26

台北電腦展／高通攜聯想 推5G電腦

2019-05-28 01:26

「不會與美拚刺刀」任正非：華為準備打持久戰

2019-05-28 00:03

鴻海高雄買地 蓋智慧工廠

2019-05-27 23:32

郭董：鴻海備戰…會愈來愈好

2019-05-27 23:27

群創大陸智財權官司 報捷

2019-05-27 23:18

台灣大 打造5G智慧球場

2019-05-27 23:10

群創布局專利 建構防護網

2019-05-27 23:09

陳其邁會微軟高層 暢談產業新議題

2019-05-27 21:44

林百里：廣達終於有自有品牌

2019-05-27 19:51

Netflix高風險營運 專家：花越多賺越多

2019-05-27 17:40

緯穎推邊緣運算平台 滿足5G時代需求

2019-05-27 17:15

鴻海股價下跌 郭台銘：公司已進入備戰狀態

2019-05-27 16:11

郭董哥們多 梁次震：他一直是我們的大哥

2019-05-27 16:09

台灣之星行動營收年增13% 連三年雙位數成長

2019-05-27 14:54

確定投資高雄 鴻海將建智慧工廠

2019-05-27 14:42

全球Q1電視品牌出貨季減24.6% 中國品牌奪第三至六名

2019-05-27 14:42

今明年伺服器產業 廣達非常樂觀

2019-05-27 14:27

群聯：華為積極備貨 第3季表現不會差

2019-05-27 13:47

2019大師論壇演講者諾貝爾經濟學獎得主羅默抵台

2019-05-27 12:27

超微蘇姿丰：與台積電合作 增強高效能運算實力

2019-05-27 11:19

經濟解析／楊應超：不管選舉贏不贏 郭台銘都贏了

2019-05-27 10:57

群創智權專利戰報喜 惠科主張侵權全部宣告無效

2019-05-27 10:26

鴻海實現投資高雄承諾 落腳和發產業園區

2019-05-27 10:24

法人：貿易戰局勢詭譎 資金棄科技轉進傳產

2019-05-27 09:02

貿易戰升溫華為風暴 鴻海董事候選人提前因應

2019-05-27 08:42

地理優勢、社群習慣 台灣可作為東亞電商試點

2019-05-27 06:06

美中激戰重塑全球電子業供應鏈 東協獲利？

2019-05-23 08:45

川普出手打擊華為 風颱尾掃到台積電

2019-05-22 16:58
看更多

熱門文章

勞動部開支票：蔡總統連任任期 基本工資調升到30K

2019-05-27 12:44

經濟解析／楊應超：不管選舉贏不贏 郭台銘都贏了

2019-05-27 10:57

鴻海股價下跌 郭台銘：公司已進入備戰狀態

2019-05-27 16:11

「Uber條款」緩衝期延長 公告4個月後執法

2019-05-27 15:30

鴻海實現投資高雄承諾 落腳和發產業園區

2019-05-27 10:45

一銀總座命令員工這樣做 黃國昌：鼓勵性質竟變威脅？

2019-05-27 14:36

長榮空服罷工投票破3000人 工會：可望取得罷工權

2019-05-27 13:12

華為掃貨 NAND將掀搶購潮

2019-05-28 01:27

林百里：廣達終於有自有品牌

2019-05-27 19:51

禾聯碩總座陳榮聰因病辭世 職務由林欽宏暫代

2019-05-27 18:47

貿易戰對台灣傷害有多大？一張表彙整外資示警不斷

2019-05-27 20:23

壽險股下跌效應！中壽現增 訂價20.6元不如預期

2019-05-27 21:35

喬中華郵政標案？郭台銘：背後的人相當有Power

2019-05-27 21:32

外幣ATM再進化 一台可領美元、日圓、人民幣

2019-05-27 19:52

美國商務部制裁黑名單 華為代理商「訊崴科技」入列

2019-05-28 08:57

郭董哥們多 梁次震：他一直是我們的大哥

2019-05-27 16:09

北部9縣市55萬人尚未報稅 國稅局：快報稅免罰錢

2019-05-27 17:08

富邦壽董采苓：台幣保單利率降到沒人買 跟停售一樣

2019-05-27 18:43

群聯：華為積極備貨 第3季表現不會差

2019-05-27 13:47

洗錢防制、追稅令夾擊 國銀香港分行財管爆收攤潮

2019-05-27 14:42

國銀香港分行 金飯碗的難以承受之重

2019-05-27 14:42

寶佳林陳海 出清台中銀股

2019-05-28 00:55

超微蘇姿丰：與台積電合作 增強高效能運算實力

2019-05-27 11:19

「金飯碗」出現位移？ 傳產紡織業年終上衝10個月

2019-05-27 10:56

富邦儲蓄險降利率 不下架

2019-05-28 00:55

貿易戰升級科技戰 立委質疑：廢印花稅的邏輯是什麼？

2019-05-28 06:08

欣陸賣高鐵股 殷琪：純財務考量

2019-05-27 23:30

不灰心！京華城三度捲土重來 6月27日開標

2019-05-27 16:39

台糖量販事業部大量解僱案 6月6日三度協商

2019-05-27 19:53

任正非表態：陸抵制蘋果 我第一個反對

2019-05-28 01:35

國發基金注資台企銀 黃博怡：等行政院點頭

2019-05-27 21:07

逾億元退票戶增加！ 4月存款不足退票率升高

2019-05-27 19:09

羅智先主導 統一啟動百年大戰略

2019-05-27 23:17

罷工免驚 國泰產推最高1.8萬理賠金旅遊不便險

2019-05-27 12:50

今明年伺服器產業 廣達非常樂觀

2019-05-27 14:27

群聯 打入AMD供應鏈

2019-05-28 01:26

日本清酒降關稅？ 30日再戰

2019-05-28 01:06

央行喊話奏效 台幣連二升

2019-05-28 00:49

長榮航空機上過夜包 獲頒五項大獎

2019-05-27 16:59

稅務員開發扶養省稅試算程式 蘇建榮：考慮採用

2019-05-27 12:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top