台北國際電腦展今登場 六大主題吸睛

2019-05-28 09:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）今（28）日登場，即起連續五日展出最新資通訊產品與數位經濟解決方案，今年以5G、人工智慧（AI）、IoT、電競與XR、智慧零售與區塊鏈等數位經濟趨勢作為展覽六大主題，搭配新創特展InnoVEX與智慧物聯解決方案SmarTEX作為展覽亮點。

共同主辦單位台北市電腦公會（TCA）表示，由於南港二館新啟用，展出面積增加10%，因此今年COMPUTEX共有1,685家廠商使用5,508個展位。參展廠商包括華碩、微軟、英特爾、瑞昱、微星、技嘉、明基、芝奇、迎廣、台達電、雲達、威剛、精英、神達、仁寶、緯穎、英飛凌、美超微、酷碼、曜越與索泰等科技大廠，都將展出最新智慧科技產品。

為增加產業間交流，COMPUTEX也同步舉辦上百場專業論壇，邀請英特爾、微軟、AMD、IBM、高通、AWS、SAP、Qorvo、Arm、NVIDIA、美光、恩智浦、美超微、研華與趨勢科技等科技大廠發表專題演講。

TCA指出，邁入第四屆的InnoVEX新創特展，因規模擴大而移師世貿一館展出，今年以「新思維、新工程、新未來」作為展會主軸，同步舉辦的InnoVEX創新創業論壇主題鎖定人工智慧、物聯網、生物科技、智慧機械、運動科技、區塊鏈及新創生態圈等領域。

27日有不少大廠搶在COMPUTEX開展前舉辦新品發表會，並且針對數位世代用戶需求，推出創作者電腦（Creator PC），以符合使用者對於高階繪圖、影音處理、電競娛樂之多功能需求。

以AMD為例，總裁暨執行長蘇姿丰在CEO Keynote議程當中，除了宣布針對伺服器市場推出代號「Rome」的新款EPYC系列處理器之外，也推出採用全新Navi GPU架構的Radeon RX5000系列繪圖卡晶片，而第三代Ryzen處理器晶片Ryzen 3000系列也預告將推出Ryzen 7 3700X、Ryzen 7 3800X與Ryzen 9 3900X等晶片，而且記者會現場除了展示遊戲效能之外，也強調對於能符合創作者的高效能表現需求。

NVIDIA也在展前記者會中宣布，針對創造者需求推出NVIDIA Studio行動工作站參考平台，讓專業工作者與影音創作者可直接使用。

此外，包括華碩、微星、技嘉、AVITA等業者，也提前展示最新主機板、顯示卡、電競筆電、輕薄筆電、電競主機、電競螢幕、創作者電腦、創作者用工作站等產品。

為展現台灣在5G通訊產業能量，第六屆臺北5G國際高峰會（The 6th Taipei 5G Summit），今年是第二年於COMPUTEX同期舉辦，將在30日（四）於台北國際會議中心登場，本次會議以「Readiness for 5G – Technology, Service and Policy」為主軸，議程分為四大主題，包含5G頻譜政策、5G技術整備、5G創新平台，以及5G新興服務與新創事業。

高峰會邀請國際產官學專家及全球5G領導廠商，包含英特爾數據中心事業部副總裁Jennifer D. Panhorst、美超微總裁兼執行長董事長梁見後、印度電信商Reliance Jio技術長Pankaj Sharma、高通資深副總裁暨全球業務總裁James J. Cathey、亞太電信董事長呂芳銘、日本總務省行動通訊處處長Koichi Katagiri、英國通訊管理局技術長Mansoor Hanif等逾15位國內外專家與會。