華碩筆電擴大採用第二螢幕 今年比重上看3成

2019-05-27 22:06 中央社 台北27日電



電腦品牌廠華碩今天舉行台北國際電腦展（Computex）記者會，發表一系列30週年特別版產品，並推出新一代可當作第二螢幕使用的智慧觸控板，預估今年華碩筆電採用第二螢幕的比重將達3成。

華碩董事長施崇棠說，今年是華碩成立30週年，在這場追尋無與倫比的旅程中，華碩一直堅持工程初衷，讓華碩更團結、更聰明、更茁壯，因此特別設計了一個圖案，慶祝30年來華碩在設計與工程上堅持「以人為本」。

華碩共同執行長許先越在記者會上發表高階主機板Prime Utopia，把顯示卡插槽移到後方，可以加速散熱，並配備7吋全彩OLED觸控螢幕，可以連接Wi-Fi並調整BIOS設定，還能控制風扇速度。

華碩也發表攜帶式螢幕ZenScreen Touch，搭載15.6吋IPS面板，內建7800mAh電池，續航力可達4小時；透過ZenScreen Touch App，可以一鍵連結Android手機。

許先越表示，華碩旗下螢幕部門雖然團隊不大，但經營狀況很好，關鍵在於能抓準客戶需求去做出差異化，可以把產品定位拉得更高。今天發表的ZenScreenTouch是另一個市場應用，他不擔心在獲利或市場定位上會被對手追上。

華碩共同執行長胡書賓今天介紹第二代智慧觸控板ScreenPad 2.0，讓用戶工作時能把觸控板當作第二螢幕，一邊播放影片或音樂；或者可以把社群APP放在ScreenPad上顯示通知，不會影響主螢幕的使用。

胡書賓指出，去年華碩發表第一代ScreenPad，只搭載在最高階筆電，如今第二代ScreenPad除了支援ZenBook全系列，也支援VivoBook系列，預估今年採用ScreenPad的華碩筆電比率將接近3成，還要看全球各地對這項創新的接受度。

胡書賓說，華碩認為ScreenPad是未來PC的形貌，當多工作業的使用情境越來越普遍，PC如果能具備2到3個螢幕，應該是未來趨勢，華碩希望在這個趨勢中扮演開拓者的角色。