陳其邁會微軟高層 暢談產業新議題

2019-05-27 21:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁今（27）日與微軟（Microsoft）副總裁資深副總裁暨微軟大中華區董事長兼執行官柯睿傑先生(Alain Crozier)及台灣微軟團隊會面，並透露他代表院長蘇貞昌與大家會面，不但見到老朋友，也聊了許多產業新議題。

陳其邁在臉書表示，工業4.0、AIoT、區塊鏈及5G等科技浪潮前仆後繼襲來，台灣首當其衝。他說，環境能讓企業安心，才是國家成功招商的關鍵。

陳其邁說，從蔡英文總統執政以來，許多國際科技大公司，不只微軟，Google、Amazon AWS及Facebook、LINE都到台灣加碼投資，每個月都能宣布國際級科技企業擴大在台灣研發的好消息，這是對台灣從人才、基礎建設到政治制度，最好的肯定，也代表蔡政府執政，料好實在。

陳其邁表示，微軟除已在台灣投入微軟總部及微軟研究院最尖端的研發資源，將微軟核心技術的大腦帶進台灣，與產業攜手，讓台灣成為AI發展的重要基地。他說，微軟早前也宣布啟動「AI 100 計畫」，年底前完成100個商用 AI解決方案，並搭配經濟部工業局、資策會共同推動「AI智慧應用服務發展環境推動計畫」，加速台灣產業全面數位轉型。

陳其邁指出，微軟積極培育台灣人才，協助產業數位轉型，包括佈局完整物聯網生態系、成立微軟人工智慧研發中心、微軟新創加速器，協助台灣產業轉型、挹注創新動能、升級工業4.0等應用服務，當然，他們也歡迎微軟繼續加碼投資台灣。

陳其邁說，國際大公司願意肯定台灣投資環境，行政院當然不能停頓。我們已經決定把5G時程加緊提早，強化台灣資通產業佈局，加速產業轉型的腳步。同時，由於台灣位在全球駭客攻擊的第一線上，也希望就資安方面與微軟公司協助其他國家政府的經驗上進一步交流，也讓台灣經驗提供其他國家作為借鏡。