林百里：廣達終於有自有品牌

2019-05-27 19:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



廣達2019年雲端伺服器事業非常樂觀，不受美中貿易戰影響，至少成長10%以上，廣達繼獲得日本樂天電信的5G設備訂單後，正在與中華電、台灣大及遠傳等多個國家電信營運商接洽中，預期2020年的成長將比今年更佳。

廣達旗下雲達今（27）日在Computex2019展示全功能5G基礎架構及全系列產品，這也是長期做為ODM大廠的廣達，首次在Computex舉行記者發布會。

廣達董事長林百里表示，以前大家都說廣達沒有品牌，好像缺了什麼，今天的記者會，讓廣達跨入自有品牌，該公司旗下的雲達科技，就是廣達集團做雲端解決方案的品牌，廣達從2000年開始做伺服器，現在是全球最大供應商，該公司將積極發展5G及人工智慧（AI）的解決方案。

廣達副董事長暨總經理梁次震表示，廣達2019年伺服器出貨最少有兩位數以上的成長，中美貿易戰對終端裝置或許會有影響，但是雲端方面，因為大家還要上雲端，上雲端的人不會停，因此，沒什麼影響。廣達也在努力，希望終端裝置也不要受影響。廣達正積極加強研發，希望在未來一至兩年，還有新產品讓大家看得到摸得到。

雲達總經理楊麒令指出，2018年下半年很多人有想像跟懷疑，但在2019年初1月廣達有辦個活動，到2月MWC，廣達也跟樂天一起舉辦一場5G發表會，一直到現在，廣達對電信端的雲端伺服器市場，不管是今年或明年都「非常樂觀。」

楊麒令說，日本樂天將在2019年10月先啟用採用廣達設備的4G網路服務，預期到2020東京奧運之前，將會推出5G服務，由於樂天是第一個採用IT設備，來代替傳統電信設備的電信營運商，目前樂天電信網路已經在東京測試使用中，消費者反應也不錯，預期在10月正式營運之後，將使得廣達2020年伺服器展望，會比2019年更好。