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圓剛推首款4K HDR及240 FPS遊戲擷取外接實況擷取盒

2019-05-27 18:43經濟日報 記者張義宮╱即時報導

圓剛科技（2417）推出第一款4K HDR及240 FPS遊戲擷取外接實況擷取盒，搶攻頂級實況市場，預期業績在下半年發酵。

圓剛表示，在2019台北國際電腦展中，最新亮相的新一系列4K HDR遊戲影像擷取產品，符合專業玩家與影音創作者的高品質視聽設備，以及豐富且完整的全新人工智慧解決方案，進軍高階電競筆電玩家與遊戲家用主機玩家提供頂規遊戲擷取的市場。

圓剛指出，這款Live Gamer BOLT (GC555)搭載Thunderbolt3傳輸介面，最高可達40Gbps的傳輸頻寬，除了能夠擷取4Kp60 HDR遊戲畫面外，還能夠在Full HD畫質下擷取240 FPS高更新率遊戲畫面，同時享受超流暢的遊戲體驗。

在帶給直播娛樂產業更多專業影像擷取產品的同時，圓剛強調，在電競影音設備方面，將首度曝光全新RGB電競耳機Live Gamer WAVES 510 (GH510)，搭載虛擬7.1聲道環繞音效與專業的音場調校，帶來全新境界的沉浸式遊戲音效體驗，同時具備USB及3.5mm音源接口，讓玩家輕鬆簡易地使用於不同影音設備及遊戲主機平台。

圓剛前四個月營收9.63億元，年增25.6%。法人預期，在遊戲直播、現場直播等兩大領域的軟硬體業績挹注下，第2季的營收將比第1季來得好。

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