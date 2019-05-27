親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
生技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

中共再傳軍機墜毀 機上6人全數罹難

癩病滅絕，國土淨化？樂生療養院老人們的告白

威剛捷報不斷 獲Best Choice與Computex d&i 雙獎肯定

2019-05-27 18:31經濟日報 記者簡永祥╱即時報導

全球記憶體領導品牌威剛科技 （3260）在台北國際電腦展（Computex）開展前夕傳來捷報，贏得Best Choice Award 與Computex d&i創新設計獎兩大榮耀肯定，其中HD770G RGB 強悍三防外接式硬碟和 SE800 外接固態硬碟在眾多參賽產品中脫穎而出。

威剛表示，HD770G為全球首款結合RGB炫彩與強悍三防特色之外接式硬碟，而SE800外接式固態硬碟則是採用USB 3.2 Gen 2 介面，讀寫速度高達1,000 MB/s，兩款產品兼具備軍規防塵、防水與防落摔的強大防護能力，無懼環境考驗、捍衛重要資料，同時也是威剛科技不斷追求突破創新的最佳證明。

威剛強調，強悍三防外接式硬碟向來是威剛指標性代表產品，旗下擁有高端規格且最完整的強悍三防系列，威剛看準電競RGB市場趨勢，推出全球首款RGB強悍三防外接式硬碟HD770G。以 F1 一級方程式賽車為設計靈感，正面兩條搶眼的 RGB 炫彩流光，如同在夜間賽事疾駛而過的賽車尾燈，拖曳出迷人的流光，絕對是行動工作者、電競愛好者的最佳存儲利器。HD770G有霸氣紅、沉穩黑兩種款式，容量最高達 2TB 的超大容量，搭配最新 USB 3.2 超高速傳輸介面與 AES 256-bit 加密技術，快速存取資料的同時提供最佳的保護，也因此獲得Best Choice 與Computex d&i創新設計兩大榮耀共同肯定。

至於SE800 外接式固態硬碟搭載USB 3.2 Gen 2 傳輸介面，讀寫速度高達1,000 MB/s，兼具質感與輕巧的金屬外殼，搭配流線優雅的外型設計，如同結合美型與性能於一身的超級跑車。

SE800採用USB Type-C 接頭，不論連接在電腦、遊戲主機、行動裝置，就算是高解析的影片、照片或大檔案的數據資料，都能隨時隨地在各種裝置間進行傳輸分享，開啟次世代可攜式存儲高速傳輸新紀元，也因此獲得Computex d&i創新設計獎評審青睞。SE800共推出黑色與藍色兩款，容量最高可達1TB。

威剛USB
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

緯穎推邊緣運算平台 滿足5G時代需求

2019-05-27 17:15

鴻海股價下跌 郭台銘：公司已進入備戰狀態

2019-05-27 16:11

郭董哥們多 梁次震：他一直是我們的大哥

2019-05-27 16:09

台灣之星行動營收年增13% 連三年雙位數成長

2019-05-27 14:54

確定投資高雄 鴻海將建智慧工廠

2019-05-27 14:42

全球Q1電視品牌出貨季減24.6% 中國品牌奪第三至六名

2019-05-27 14:42

今明年伺服器產業 廣達非常樂觀

2019-05-27 14:27

群聯：華為積極備貨 第3季表現不會差

2019-05-27 13:47

2019大師論壇演講者諾貝爾經濟學獎得主羅默抵台

2019-05-27 12:27

超微蘇姿丰：與台積電合作 增強高效能運算實力

2019-05-27 11:19

經濟解析／楊應超：不管選舉嬴不嬴 郭台銘都嬴了

2019-05-27 10:57

群創智權專利戰報喜 惠科主張侵權全部宣告無效

2019-05-27 10:26

鴻海實現投資高雄承諾 落腳和發產業園區

2019-05-27 10:24

法人：貿易戰局勢詭譎 資金棄科技轉進傳產

2019-05-27 09:02

貿易戰升溫華為風暴 鴻海董事候選人提前因應

2019-05-27 08:42

地理優勢、社群習慣 台灣可作為東亞電商試點

2019-05-27 06:06

鴻海：訂單有增有減 貿戰影響有限

2019-05-27 00:34

三星搶華為地盤 新旗艦機Note 10備貨量增二成

2019-05-27 00:04

Note 10採用熱板 供應鏈毛利率看升

2019-05-27 00:03

貿易戰效應 鴻海訂單有增有減

2019-05-27 00:01

群創改選 王志超將回任董事

2019-05-27 00:01

王志超攜手董總 形成群創鐵三角

2019-05-27 00:00

台積應變 防三星得利

2019-05-26 23:56

台積迎超微大單 下半年營運動能強

2019-05-26 23:22

企業生日快樂／義隆技術領先 「觸」動新趨勢

2019-05-26 23:07

企業生日快樂／義隆善用智財優勢 不打價格戰

2019-05-26 23:05

企業生日快樂／搶攻AI 葉儀晧帶隊上課拚研發

2019-05-26 23:04

策略經營／林茂昌 物聯雲播種… 進軍工業4.0 搶話語權

2019-05-26 22:35

中華電5G服務 將上秀

2019-05-26 22:18

仁寶、廣達 展現研發實力

2019-05-26 22:16

威剛新品 搶電競AIoT商機

2019-05-26 22:16

戴正吳：2021年度續任夏普的董座

2019-05-26 21:35

避貿易戰火！和碩印尼廠傳下月將開始生產

2019-05-26 16:58

美中激戰重塑全球電子業供應鏈 東協獲利？

2019-05-23 08:45

川普出手打擊華為 風颱尾掃到台積電

2019-05-22 16:58
看更多

熱門文章

勞動部開支票：蔡總統連任任期 基本工資調升到30K

2019-05-27 12:44

經濟解析／楊應超：不管選舉嬴不嬴 郭台銘都嬴了

2019-05-27 10:57

台積迎超微大單 下半年營運動能強

2019-05-26 23:22

台積應變 防三星得利

2019-05-26 23:56

首度以董事長名義發出致股東報告書 嚴陳莉蓮定調裕隆四大戰略

2019-05-26 23:23

鴻海股價下跌 郭台銘：公司已進入備戰狀態

2019-05-27 16:11

鴻海實現投資高雄承諾 落腳和發產業園區

2019-05-27 10:45

退休金算盤 ／勞保失能給付 請領有眉角

2019-05-26 22:41

「Uber條款」緩衝期延長 公告4個月後執法

2019-05-27 15:30

三星搶華為地盤 新旗艦機Note 10備貨量增二成

2019-05-27 00:04

長榮空服罷工投票破3000人 工會：可望取得罷工權

2019-05-27 13:12

仁寶、廣達 展現研發實力

2019-05-26 22:16

群創改選 王志超將回任董事

2019-05-27 00:01

一銀總座命令員工這樣做 黃國昌：鼓勵性質竟變威脅？

2019-05-27 14:36

鴻海兌現投資高雄承諾 買1.2萬坪土地生產伺服器

2019-05-27 10:22

長榮空服罷工投票遭質疑正當性 勞動部長：沒有問題

2019-05-27 09:44

新台幣平盤開出

2019-05-27 09:13

貿易戰效應 鴻海訂單有增有減

2019-05-27 00:01

Note 10採用熱板 供應鏈毛利率看升

2019-05-27 00:03

美中貿易戰／醫材股三強 獲利拚新高

2019-05-26 22:59

鴻海實現投資高雄承諾 落腳和發產業園區

2019-05-27 10:24

郭董哥們多 梁次震：他一直是我們的大哥

2019-05-27 16:09

超微蘇姿丰：與台積電合作 增強高效能運算實力

2019-05-27 11:19

群聯：華為積極備貨 第3季表現不會差

2019-05-27 13:47

看問題／鈔票換選票…財政爛攤子 全民共業

2019-05-26 23:52

貿易戰升溫華為風暴 鴻海董事候選人提前因應

2019-05-27 08:42

選前送紅包 立院本周拚減稅

2019-05-26 23:15

王志超攜手董總 形成群創鐵三角

2019-05-27 00:00

雇主險混搭 勞資雙贏

2019-05-26 22:43

非自願賣屋 六類適用優稅

2019-05-26 22:29

禾聯碩總座陳榮聰因病辭世 職務由林欽宏暫代

2019-05-27 18:47

中華電5G服務 將上秀

2019-05-26 22:18

「金飯碗」出現位移？ 傳產紡織業年終上衝10個月

2019-05-27 10:56

戴正吳：2021年度續任夏普的董座

2019-05-26 21:35

國際卡在台提現交易 銳減

2019-05-26 23:11

不灰心！京華城三度捲土重來 6月27日開標

2019-05-27 16:39

陸學名藥商機大 台廠搶先機

2019-05-26 23:00

特別獎金爭議 永豐銀工會終止罷工投票

2019-05-26 20:26

發票中獎轉儲值金 全聯4月底收益近2億元

2019-05-27 09:16

北部9縣市55萬人尚未報稅 國稅局：快報稅免罰錢

2019-05-27 17:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top