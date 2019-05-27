威剛捷報不斷 獲Best Choice與Computex d&i 雙獎肯定

2019-05-27 18:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ╱即時報導



全球記憶體領導品牌威剛科技 （3260）在台北國際電腦展（Computex）開展前夕傳來捷報，贏得Best Choice Award 與Computex d&i創新設計獎兩大榮耀肯定，其中HD770G RGB 強悍三防外接式硬碟和 SE800 外接固態硬碟在眾多參賽產品中脫穎而出。

威剛表示，HD770G為全球首款結合RGB炫彩與強悍三防特色之外接式硬碟，而SE800外接式固態硬碟則是採用USB 3.2 Gen 2 介面，讀寫速度高達1,000 MB/s，兩款產品兼具備軍規防塵、防水與防落摔的強大防護能力，無懼環境考驗、捍衛重要資料，同時也是威剛科技不斷追求突破創新的最佳證明。

威剛強調，強悍三防外接式硬碟向來是威剛指標性代表產品，旗下擁有高端規格且最完整的強悍三防系列，威剛看準電競RGB市場趨勢，推出全球首款RGB強悍三防外接式硬碟HD770G。以 F1 一級方程式賽車為設計靈感，正面兩條搶眼的 RGB 炫彩流光，如同在夜間賽事疾駛而過的賽車尾燈，拖曳出迷人的流光，絕對是行動工作者、電競愛好者的最佳存儲利器。HD770G有霸氣紅、沉穩黑兩種款式，容量最高達 2TB 的超大容量，搭配最新 USB 3.2 超高速傳輸介面與 AES 256-bit 加密技術，快速存取資料的同時提供最佳的保護，也因此獲得Best Choice 與Computex d&i創新設計兩大榮耀共同肯定。

至於SE800 外接式固態硬碟搭載USB 3.2 Gen 2 傳輸介面，讀寫速度高達1,000 MB/s，兼具質感與輕巧的金屬外殼，搭配流線優雅的外型設計，如同結合美型與性能於一身的超級跑車。

SE800採用USB Type-C 接頭，不論連接在電腦、遊戲主機、行動裝置，就算是高解析的影片、照片或大檔案的數據資料，都能隨時隨地在各種裝置間進行傳輸分享，開啟次世代可攜式存儲高速傳輸新紀元，也因此獲得Computex d&i創新設計獎評審青睞。SE800共推出黑色與藍色兩款，容量最高可達1TB。