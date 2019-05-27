2019年COMPUTEX 28日登場 概念股吸睛

2019-05-27 18:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台北國際電腦展即將於28日登場，除國際大廠NVIDIA、Qualcomm、Intel外，國內科技大廠也齊聚一堂，展示各項新品、新技術。

2019年COMPUTEX五大主題包含「AI & IoT(人工智慧與物聯網)」、「5G(第五代行動通訊)」、「Blockchain(區塊鏈)」、「Innovations & Startups（創新與新創）」及「Gaming & XR（電競與延展實境）」展區，聚焦多項創新產品如 AI、自駕車、5G、智慧語音助理、電競PC／NB等。

受到美中貿易戰及華為風暴影響，法人近期操作科技股相對不積極，不過，各廠商推出新產品或技術，仍可帶動話題，提高題材能見度，吸引法人資金後續介入。

在相關概念股中，安控股奇偶有望在美中貿易戰中，打開國際市場及通路，近一周股價漲幅逾25.6%；緯穎則搭上全球雲端資料中心快速成長的順風車，業績表現相當突出，近一周也有5.0%的漲幅表現。

在科技趨勢的引領下，台廠持續布局人工智慧、物聯網和第五代行動通訊。網通廠智邦、正文、亞旭、普萊德、振耀、宏正等強打5G及物聯網、車聯網及工業務聯網等應用商機。

研發製造商振曜強打教育、航空、醫療智能解決方案，IT架構管理商宏正則搶進廣播電視、高科技生產線、全球影音管理平台、數位看板與協作型會議空間等應用。

工業儲存廠商宜鼎將展出四大智慧應用，有智慧車聯、智慧工廠，智慧辨識與智慧醫療等。

其他如電腦製造商廣達、仁寶、和碩、研華；記憶體廠商威剛、十銓；IC設計瑞昱、義隆電、鈺創；影像辨識商訊連；顯示卡撼訊；電信設備商訊舟等台廠也將在展覽中呈現耕耘成果。

而電競方面，因傳統PC／NB高獲利時代不再，廠商積極切入電競PC／NB領域，其高規配備需求及產品獨特性，提供PC／NB相關廠商較高利潤空間。法人預期，2019年全球電競市場規模將年增30.0%，未來電競PC／NB市場均有雙位數年成長，讓台灣電競相關品牌商如宏碁、華碩、技嘉、微星等受市場矚目。