Netflix高風險營運 專家：花越多賺越多

2019-05-27 17:40 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



影音串流平台Netflix營運模式近期受到看衰。圖為Netflix於3月在美國洛杉磯總部舉辦Labs Days年度活動，說明最新內容與技術。 中央社資料照片 分享 facebook

現下最夯的影音串流平台Netflix營運模式近期受到看衰，日前有一篇《華爾街日報》的報導針對Netflix的債務問題，認為在金融槓桿中過高的現金債務很危險，然而《富比世》卻認為，這才是Netflix獨有、難被模仿的模式，他們是用巨量資本額去吸引新用戶，即便有現金債務，但淨利潤是健康的，可說是花得越多、但賺得越多。

根據《華爾街日報》報導，日前該報有一篇以「Netflix的投資客恐怕不能太放心」為題的文章，大打Netflix現金債務問題，不看好這個串流影音巨頭未來的營運發展，他們舉出Netflix預計在今年底會有35億美元的現金債務，這樣的財務槓桿（可以理解為借貸）算是高風險槓桿，只要往後的營運不利，不能持續吸引足量的用戶，恐怕會支撐不了現金債。

雖然該篇文章的看法符合高風險槓桿的財金觀念，但據權威金融網《富比世》報導，Netflix本身就不是一般觀念中的「正常公司」，撰文者史蒂芬妮指出，Netflix的營銷觀念崇尚著「內容是媒體的王道，資金是商業的王道」，說明Netflix會為了製播高品質內容的作品，而選擇砸下大量現金、並吸引更多用戶的手段。

因此史蒂芬妮認為，要評斷出Netflix的營運健康與否不能看傳統的債務比，應該看淨資產收益比與營運利潤率，而這兩項指標不管同期比或是絕對標準都是賺錢的，代表Netflix有能力把投下去的錢回收，能達到「花了越多、賺了越多」，這種需要高資本支撐的營運模式是少見、且難被模仿的。

史蒂芬妮解讀財報時指出，Netflix雖說最大目標是致力於擴增用戶量，並不太在意花了多少錢，但其實近年來他們也開始注意現金債務狀態，從他們近期聘用新任CFO、曾是電玩控股公司暴雪的CFO紐曼，就是要開始「精打細算」，預計在不久的未來就能把現金流調整回賺。

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