親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
生技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

搶先直擊／雲豹裝甲車二代再進化首度曝光

Netflix高風險營運 專家：花越多賺越多

2019-05-27 17:40台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

影音串流平台Netflix營運模式近期受到看衰。圖為Netflix於3月在美國洛...
影音串流平台Netflix營運模式近期受到看衰。圖為Netflix於3月在美國洛杉磯總部舉辦Labs Days年度活動，說明最新內容與技術。 中央社資料照片
分享

現下最夯的影音串流平台Netflix營運模式近期受到看衰，日前有一篇《華爾街日報》的報導針對Netflix的債務問題，認為在金融槓桿中過高的現金債務很危險，然而《富比世》卻認為，這才是Netflix獨有、難被模仿的模式，他們是用巨量資本額去吸引新用戶，即便有現金債務，但淨利潤是健康的，可說是花得越多、但賺得越多。

根據《華爾街日報》報導，日前該報有一篇以「Netflix的投資客恐怕不能太放心」為題的文章，大打Netflix現金債務問題，不看好這個串流影音巨頭未來的營運發展，他們舉出Netflix預計在今年底會有35億美元的現金債務，這樣的財務槓桿（可以理解為借貸）算是高風險槓桿，只要往後的營運不利，不能持續吸引足量的用戶，恐怕會支撐不了現金債。

雖然該篇文章的看法符合高風險槓桿的財金觀念，但據權威金融網《富比世》報導，Netflix本身就不是一般觀念中的「正常公司」，撰文者史蒂芬妮指出，Netflix的營銷觀念崇尚著「內容是媒體的王道，資金是商業的王道」，說明Netflix會為了製播高品質內容的作品，而選擇砸下大量現金、並吸引更多用戶的手段。

因此史蒂芬妮認為，要評斷出Netflix的營運健康與否不能看傳統的債務比，應該看淨資產收益比與營運利潤率，而這兩項指標不管同期比或是絕對標準都是賺錢的，代表Netflix有能力把投下去的錢回收，能達到「花了越多、賺了越多」，這種需要高資本支撐的營運模式是少見、且難被模仿的。

史蒂芬妮解讀財報時指出，Netflix雖說最大目標是致力於擴增用戶量，並不太在意花了多少錢，但其實近年來他們也開始注意現金債務狀態，從他們近期聘用新任CFO、曾是電玩控股公司暴雪的CFO紐曼，就是要開始「精打細算」，預計在不久的未來就能把現金流調整回賺。

【更多精采內容，詳見

Netflix債務蒂芬妮
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

緯穎推邊緣運算平台 滿足5G時代需求

2019-05-27 17:15

鴻海股價下跌 郭台銘：公司已進入備戰狀態

2019-05-27 16:11

郭董哥們多 梁次震：他一直是我們的大哥

2019-05-27 16:09

台灣之星行動營收年增13% 連三年雙位數成長

2019-05-27 14:54

確定投資高雄 鴻海將建智慧工廠

2019-05-27 14:42

全球Q1電視品牌出貨季減24.6% 中國品牌奪第三至六名

2019-05-27 14:42

今明年伺服器產業 廣達非常樂觀

2019-05-27 14:27

群聯：華為積極備貨 第3季表現不會差

2019-05-27 13:47

2019大師論壇演講者諾貝爾經濟學獎得主羅默抵台

2019-05-27 12:27

超微蘇姿丰：與台積電合作 增強高效能運算實力

2019-05-27 11:19

經濟解析／楊應超：不管選舉嬴不嬴 郭台銘都嬴了

2019-05-27 10:57

群創智權專利戰報喜 惠科主張侵權全部宣告無效

2019-05-27 10:26

鴻海實現投資高雄承諾 落腳和發產業園區

2019-05-27 10:24

法人：貿易戰局勢詭譎 資金棄科技轉進傳產

2019-05-27 09:02

貿易戰升溫華為風暴 鴻海董事候選人提前因應

2019-05-27 08:42

地理優勢、社群習慣 台灣可作為東亞電商試點

2019-05-27 06:06

鴻海：訂單有增有減 貿戰影響有限

2019-05-27 00:34

三星搶華為地盤 新旗艦機Note 10備貨量增二成

2019-05-27 00:04

Note 10採用熱板 供應鏈毛利率看升

2019-05-27 00:03

貿易戰效應 鴻海訂單有增有減

2019-05-27 00:01

群創改選 王志超將回任董事

2019-05-27 00:01

王志超攜手董總 形成群創鐵三角

2019-05-27 00:00

台積應變 防三星得利

2019-05-26 23:56

台積迎超微大單 下半年營運動能強

2019-05-26 23:22

企業生日快樂／義隆技術領先 「觸」動新趨勢

2019-05-26 23:07

企業生日快樂／義隆善用智財優勢 不打價格戰

2019-05-26 23:05

企業生日快樂／搶攻AI 葉儀晧帶隊上課拚研發

2019-05-26 23:04

策略經營／林茂昌 物聯雲播種… 進軍工業4.0 搶話語權

2019-05-26 22:35

中華電5G服務 將上秀

2019-05-26 22:18

仁寶、廣達 展現研發實力

2019-05-26 22:16

威剛新品 搶電競AIoT商機

2019-05-26 22:16

戴正吳：2021年度續任夏普的董座

2019-05-26 21:35

避貿易戰火！和碩印尼廠傳下月將開始生產

2019-05-26 16:58

美中激戰重塑全球電子業供應鏈 東協獲利？

2019-05-23 08:45

川普出手打擊華為 風颱尾掃到台積電

2019-05-22 16:58
看更多

熱門文章

勞動部開支票：蔡總統連任任期 基本工資調升到30K

2019-05-27 12:44

經濟解析／楊應超：不管選舉嬴不嬴 郭台銘都嬴了

2019-05-27 10:57

台積迎超微大單 下半年營運動能強

2019-05-26 23:22

台積應變 防三星得利

2019-05-26 23:56

首度以董事長名義發出致股東報告書 嚴陳莉蓮定調裕隆四大戰略

2019-05-26 23:23

鴻海實現投資高雄承諾 落腳和發產業園區

2019-05-27 10:45

退休金算盤 ／勞保失能給付 請領有眉角

2019-05-26 22:41

「Uber條款」緩衝期延長 公告4個月後執法

2019-05-27 15:30

三星搶華為地盤 新旗艦機Note 10備貨量增二成

2019-05-27 00:04

鴻海股價下跌 郭台銘：公司已進入備戰狀態

2019-05-27 16:11

仁寶、廣達 展現研發實力

2019-05-26 22:16

長榮空服罷工投票破3000人 工會：可望取得罷工權

2019-05-27 13:12

群創改選 王志超將回任董事

2019-05-27 00:01

鴻海兌現投資高雄承諾 買1.2萬坪土地生產伺服器

2019-05-27 10:22

長榮空服罷工投票遭質疑正當性 勞動部長：沒有問題

2019-05-27 09:44

貿易戰效應 鴻海訂單有增有減

2019-05-27 00:01

一銀總座命令員工這樣做 黃國昌：鼓勵性質竟變威脅？

2019-05-27 14:36

新台幣平盤開出

2019-05-27 09:13

Note 10採用熱板 供應鏈毛利率看升

2019-05-27 00:03

美中貿易戰／醫材股三強 獲利拚新高

2019-05-26 22:59

鴻海實現投資高雄承諾 落腳和發產業園區

2019-05-27 10:24

看問題／鈔票換選票…財政爛攤子 全民共業

2019-05-26 23:52

貿易戰升溫華為風暴 鴻海董事候選人提前因應

2019-05-27 08:42

超微蘇姿丰：與台積電合作 增強高效能運算實力

2019-05-27 11:19

選前送紅包 立院本周拚減稅

2019-05-26 23:15

王志超攜手董總 形成群創鐵三角

2019-05-27 00:00

雇主險混搭 勞資雙贏

2019-05-26 22:43

群聯：華為積極備貨 第3季表現不會差

2019-05-27 13:47

非自願賣屋 六類適用優稅

2019-05-26 22:29

郭董哥們多 梁次震：他一直是我們的大哥

2019-05-27 16:09

中華電5G服務 將上秀

2019-05-26 22:18

戴正吳：2021年度續任夏普的董座

2019-05-26 21:35

國際卡在台提現交易 銳減

2019-05-26 23:11

「金飯碗」出現位移？ 傳產紡織業年終上衝10個月

2019-05-27 10:56

特別獎金爭議 永豐銀工會終止罷工投票

2019-05-26 20:26

陸學名藥商機大 台廠搶先機

2019-05-26 23:00

發票中獎轉儲值金 全聯4月底收益近2億元

2019-05-27 09:16

不灰心！京華城三度捲土重來 6月27日開標

2019-05-27 16:39

要廢印花稅再送減稅紅包 財長否認有選舉因素

2019-05-27 09:58

美中角力 生醫機會來了

2019-05-26 22:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top