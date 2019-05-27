國發會景氣燈號連續4月「趨弱」黃藍燈

2019-05-27 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



國發會今天發布4月景氣燈號為「趨弱」黃藍燈，已經連續4個月呈現黃藍燈，景氣對策信號綜合判斷分數為21分，較上月增加1分，景氣領先指標則連續4個月上升，增速也加快。國發會表示，同時指標仍持續下跌，雖跌幅漸縮，但構成指標均見下滑。

外需方面，國發會表示，雖然人工智慧、物聯網、車用電子、5G通訊等新興商機持續發展，且轉單效應及台商回流提升國內產能，將挹注部分出口，但由於美中貿易緊張情勢升溫及政策不確定性升高，本月OECD與聯合國等機構均下修今年全球經貿成長展望，並認為美中未來若長期調高關稅，恐使全球經貿進一步放緩，加上全球金融市場波動加劇與金融脆弱性提升、地緣政治風險等，對國內景氣影響仍須留意。

國發會指出，展望未來，半導體設備進口值連續4個月呈雙位數成長，首座離岸風場5月已開工，建築物開工樓地板面積也持續增加，加上台商回台投資核准累計投資金額已逾3,100億元，以及全球科技大廠陸續加碼投資台灣，均將帶動民間投資；另政府執行公共建設進度符合預期，將持續加強管控加速執行，以進一步提升國內投資動能。

4月景氣對策信號綜合判斷分數為21分，較上月增加1分，燈號續呈黃藍燈；9項構成項目中，股價指數由黃藍燈轉呈綠燈、工業生產指數由藍燈轉呈黃藍燈、批發、零售及餐飲業營業額由藍燈轉呈黃藍燈，分數各增加1分；海關出口值由綠燈轉呈黃藍燈、機械及電機設備進口值由紅燈轉呈黃紅燈，分數各減少1分；其餘4項燈號不變。