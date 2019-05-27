台灣大5G攜手工研院 打造智慧球賽體驗

2019-05-27 17:10 中央社 台北27日電



台灣大與工研院日前共同舉辦「5G智慧球場與相關應用研討會」，探討如何實現智慧棒球場與人工智慧物聯網領域的創新應用及服務，未來可望讓球迷體驗360度全視景的球賽轉播。

台灣大哥大今天發布新聞稿表示，看準5G具備高可靠、高容量、超高速及低延遲的優勢，勢必翻轉產業發展，此次研討會集結產官學研的力量，除了探討球場的創新應用之外，也討論引領第四波科技創新的人工智慧物聯網（AIoT）應用。

台灣大去年底與工研院簽訂5G合作意向書，確立雙方將聯手主攻工業物聯網（IIoT）和AIoT，包括搭配iMEC行動網路邊緣雲平台及創新球場智慧化服務，全面升級新莊棒球場成為具360度全視景的智慧球場。

台灣大技術長郭宇泰表示，台灣大發展5G，不僅著重在硬體技術及企業用戶，還包括為消費者市場帶來嶄新的應用場景，策略上對外串接產業夥伴合作開發，除了有經濟部工業局對台灣大願景的支持，還有與世界級研發機構工研院的合作，攜手打造智慧棒球場，激盪出更多創意火花。

郭宇泰形容，本次研討會就如同台灣大推動實現「真5G」場景的起手式，屆時將整合集團資源、應用領域的業者及新創團隊，加入嶄新的5G生態系，打造台灣成為5G的主場。

工研院指出，台灣棒球場目前多採取功能性設計，較少考量進場觀眾的服務便利性；放眼美國大聯盟、東京巨蛋運用各種科技設備、連結雲端服務，讓現場觀眾掌握賽事節奏，在工研院與台灣大共同努力下，近期將全面升級新莊棒球場，提供球迷不同於透過電視轉播觀賽的體驗。