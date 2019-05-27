台灣之星行動營收年增13% 連三年雙位數成長

2019-05-27 14:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台灣之星今(27)日表示，截至今年4月底，整體4G月租加預付用戶達220萬人，年增11%；月租799以上中高資費新申裝/攜碼申辦濃度成長高於預期，年增4%；加值服務營收持續提升，年增39%；加上出入境國際漫遊服務營收年增17%，去年全年行動營收逆勢成長、年增13%，連續三年雙位數成長，達成全年EBITDA轉正目標。

台灣之星指出，出境國際漫遊部分，近年來不少「小眾」歐洲國家紛紛成為國人海外旅遊選擇的黑馬，不僅帶動台灣旅歐人數大幅成長、出境漫遊營收增加20%外，其中「原號漫遊日租上網」服務營收年成長達37%；由於台灣擁有豐富的自然人文景色，加上近期獲全球票選為全球對旅客最友善國家第二名，吸引許多外國人至台灣旅遊，帶動入境漫遊營收大幅提升，年增13%。

因應7、8月暑假，台灣之星今日宣佈「原號漫遊日租上網」國家版圖再擴大，新增歐、美、亞5國，包含有歐洲心臟之稱的「烏克蘭」、中世紀古城「立陶宛」、東歐小巴黎「拉脫維亞」、聖誕老人的故鄉「格陵蘭」及世界第九大國「哈薩克」，總計橫跨世界五大洲、56個國家/地區。

針對出國上網有需求的民眾，台灣之星提供三大方案，包含「原號漫遊日租上網」每日只要388吃到飽，T-Club禮程紫星、金星、鑽星VIP加碼再折100、每日最低只要288享免租機換卡的出國上網服務；若搭長途飛機怕無聊，也可選用「航空漫遊」服務。只要出發前2小時透過台灣之星官網或APP線上自助申請原號漫遊日租上網和航空漫遊。

今年3月起，台灣之星推出日韓WIFI分享器限時88優惠，申辦量暴增20倍以上，現在優惠即將進入倒數，立即至台灣之星官網預約WIFI分享器「日本機」或「韓國機」，只要2019年6月15日前使用，即享天天省200、日租只要88(原日租288)限時優惠。