全球Q1電視品牌出貨季減24.6% 中國品牌奪第三至六名

2019-05-27 14:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



TrendForce光電研究（WitsView）最新研究報告顯示，今年第1季全球電視品牌出貨數量為4,987萬台，季減24.6%，年增0.5%；由品牌出貨排名發現，除韓系品牌占據冠亞軍之外，第三到第六名都是中國品牌，顯示中國品牌利用成本優勢積極提升市占率的企圖心不可小覷。

TrendForce研究經理楊晴翔表示，進入第2季，由於終端需求未見起色，導致小尺寸電視面板價格走勢至五月份已欲振乏力，電視品牌第2季的備貨策略預期將轉為保守，整體出貨量可能呈現1~1.5%的季衰退。

接下來除了必須觀察中國市場的618促銷是否能夠成功提升買氣外，中美貿易戰最終若波及電視產品，對TCL、海信等積極擴張美國市場的中國品牌影響甚鉅。

以TCL來說，現有墨西哥廠的最大產能僅能滿足其不到一半的北美電視需求，在面臨美國對中國加徵25%出口關稅的情況下，勢必得加強墨西哥工廠的產能佈局，但也意味著過往中國品牌慣用的以價換量策略將面臨挑戰。

面對中國品牌的步步進逼以及電視薄利化，兩大韓系品牌都寄望以高階產品來確保競爭力以及獲利水準，三星(Samsung)訴求8K+QLED的電視規格提升，樂金電子(LGE)則專注於OLED電視的市場擴展。

但獲利導向的策略也影響出貨量，三星第1季雖仍以942萬台出貨量穩居第一，但季衰退與年衰退幅度分別達21.2%以及5.8%。LGE第1季出貨量季衰退與年衰退幅度也分別有22.6%以及7.1%。

TCL在 2018年全年出貨量已穩居第三，今年第1季出貨數量569萬台，與LGE的差距更縮小至100萬台之內。TCL已坐擁CSOT面板資源，去年底更宣布大筆投資印度的電視整機模組生產，展現擴張全球市場的雄心。

中國傳統電視品牌海信與創維，第1季出貨為303萬台與235萬台，排名第四及第六。海信繼去年在澳洲開賣OLED電視之後，今年也將進軍中國OLED電視市場。

創維則是LGD OLED的長期策略夥伴，在需求成長停滯的中國市場中，OLED電視成為海信與創維拉抬品牌強度的重要產品。銷量成長的部分，海信與創維則是寄望海外市場，期望以低成本優勢提升海外市場的銷售比重。

小米電視第1季出貨量為285萬台，年增率高達93.9%，竄升至第五名。不同於傳統中國電視品牌以深化供應鏈來降低成本，小米僅專注於產品開發、銷售通路及小米粉絲的經營模式，並將生產以ODM外包的方式來減輕營運與成本的負擔。

雖然小米成功以互聯網生態系統開創新商業模式，但去年小米代工夥伴以TCL為主，今年又加強與京東方視訊(BOEVT)的代工合作，可見面板供應鏈的成本掌控仍是電視品牌成功的關鍵。