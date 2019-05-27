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超微蘇姿丰：與台積電合作 增強高效能運算實力

2019-05-27 11:19經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

超微裁暨執行長蘇姿丰擔任台北國際電腦展首場主講人，現場擠進上百人前來聆聽處理器教母開釋。他表示，超微過去作了很大賭注，投入高效能ZEN2、獨特晶片架構，更重要是與台積電合作推出7奈米CPU及GPU，讓超微產品能執行高效能運算。

今年是超微50週年，下半年將分別推出新款GPU及CPU，最重要是捨棄格芯投入台積電開發7奈米先進製程產品。他表示，超微很重視台灣，因為台灣是全球科技產業重要中心。超微目標就是將科技推向極限，很多科技的創新都是超微，未來是值得期待。

蘇姿丰開場後介紹今年新推產品及架構，現場立即響起掌聲，他表示，為了讓工作、遊憩可以有強大運算能力及處理大量訊息能力，需要強大運算能力，超微在高效能運算跟別的業者想法不同，不管在PC、電競或是資料中心，都需要高效能運算，超微一向是高效能運算的領導者，過去三至五年做的決定，要超微做的跟別人不一樣，因此，在過去三至五年，超微做了重要決定，投入三個重大賭注，其中之一就是決定與台積電合作7奈米製程製造CPU及GPU。

介紹超微在資料中心EPYC ROME伺服器處理器及Zen 2架構第三代Ryzen處理器，他強調EPYC是全新的系統可以使用單插槽或是雙插槽，目前已經有50個成功經驗，包括獲得美國國家實驗室已用超微作為超級電腦處理器，另外，也與微軟一起合作超級電腦作為雲端使用。

超微裁暨執行長蘇姿丰擔任台北國際電腦展首場主講人，現場擠進上百人前來聆聽處理器教...
超微裁暨執行長蘇姿丰擔任台北國際電腦展首場主講人，現場擠進上百人前來聆聽處理器教母開釋。路透
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超微台積電處理器
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