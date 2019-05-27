超微蘇姿丰：與台積電合作 增強高效能運算實力

2019-05-27 11:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



超微裁暨執行長蘇姿丰擔任台北國際電腦展首場主講人，現場擠進上百人前來聆聽處理器教母開釋。他表示，超微過去作了很大賭注，投入高效能ZEN2、獨特晶片架構，更重要是與台積電合作推出7奈米CPU及GPU，讓超微產品能執行高效能運算。

今年是超微50週年，下半年將分別推出新款GPU及CPU，最重要是捨棄格芯投入台積電開發7奈米先進製程產品。他表示，超微很重視台灣，因為台灣是全球科技產業重要中心。超微目標就是將科技推向極限，很多科技的創新都是超微，未來是值得期待。

蘇姿丰開場後介紹今年新推產品及架構，現場立即響起掌聲，他表示，為了讓工作、遊憩可以有強大運算能力及處理大量訊息能力，需要強大運算能力，超微在高效能運算跟別的業者想法不同，不管在PC、電競或是資料中心，都需要高效能運算，超微一向是高效能運算的領導者，過去三至五年做的決定，要超微做的跟別人不一樣，因此，在過去三至五年，超微做了重要決定，投入三個重大賭注，其中之一就是決定與台積電合作7奈米製程製造CPU及GPU。