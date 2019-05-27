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經濟解析／楊應超：不管選舉嬴不嬴 郭台銘都嬴了

2019-05-27 10:57經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻海(2317)董事長郭台銘近期火力全開，展開全台下鄉行程，民調也是急起直追，拉近與高雄市長韓國瑜的距離，異康集團暨青興資本首席顧問楊應超表示，雖然最後總統初選結果目前還無法下定論，但不管嬴不嬴，郭董都已經嬴了，他同時也強調，郭董參選總統很聰明，對鴻海來說絕對是正面的。

楊應超說，郭台銘最早對參選總統有興趣是源自美國總統川普當選那時候，郭董和川普兩人有很多的共同點，同樣是商人，也都是政治素人，川普當初參選時，靠的是一州一州的跑，有很多的機會跟一般庶民互相交流，拉近跟庶民間的距離。

楊應超解釋，郭台銘有點學川普，複製川普的經驗來創造機會，因為郭董沒有選舉的經驗，且沒有庶民的經驗，大家只知道他是台灣首富，但是不知道他也有親民的一面，所以，對於學川普的想法是很對的，對郭董很有幫助。

他指出，不同的是，川普有1年的時間，郭董只有2~3個月的時間，要拉近與庶民的距離，因為這是郭台銘唯一的缺點是跟庶民距太遠；所以，郭董打經濟牌、展開下鄉行程，恰到好處的反應各類議題，絕對是有「高人在教」。

楊應超表示，有人擔心郭台銘參選對鴻海是負面的，其實並不是，他參選 對鴻海是正面的，尤其是商人從政，可以提出對國家、企業有幫助的政策，例如減稅、自經區等，圖利的是台灣全部的企業，不光是鴻海一家而已；包括在兩岸關係、減稅、自經區等政策，都是當董事長無法做的事情。

楊應超強調，郭台銘不做鴻海的董事長，反而可以做更多對台灣企業有幫助的事，鴻海也會受惠，至於未來是誰當鴻海董事長都一樣，鴻海公司夠大，營運也上軌道，一些事情不會拿來煩郭董，只要郭董在，不管是不是董事長，其實都一樣。

楊應超透露，郭台銘的反應很快速，非常靈敏，在川普當選總統的那天晚上，郭台銘馬上在土城總部開會，商討如何因應的對策，郭董是很有計畫的人，應變也很快，別人很難跟他比。

楊應超說，認識郭台銘20多年了，對於選總統這件事，是計畫很久才出手的，這件事是很聰明，雖然目前還無法看出最後的結果，畢竟郭董的民調還是落後，但是還有時間讓郭董衝刺，不過，不管最後嬴不嬴，郭董都已經嬴了。

楊應超強調，郭台銘透過參選，讓客戶了解到他的影響力，拉高身段，整個價值也拉抬上來，另外，在話語權部分，透過參選的過程，不管未來是否出線角逐大位，他所提出的建言，也具有相當的份量，可以說他現在是和其他的候選人平起平坐了，講的話會有人聽。

楊應超表示，郭台銘參選這件事不只是一箭雙鵰而已，而是一箭五六鵰，怎麼做都是嬴的，對鴻海來說，更不會是負面，絕對是正面的助益。

異康集團暨青興資本首席顧問楊應超表示，雖然最後總統初選結果目前還無法下定論，但不...
異康集團暨青興資本首席顧問楊應超表示，雖然最後總統初選結果目前還無法下定論，但不管嬴不嬴，郭董都已經嬴了。本報資料照片
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