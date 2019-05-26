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郭王配？郭台銘：大家是好友，目前沒談到這問題

2019-05-26 13:29經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海董事長郭台銘今（26）日在嘉義面對記者提問「郭王配」時，郭台銘回說，「跟王院長兄弟登山各自努力，我們是好朋友，但是目前沒有談到這個問題，大家是策略結盟，目的是讓中華民國勝選，讓國民黨勝選。」

另外，電視台記者提問「現在韓市長6/1的活動，網路上有一些真假的網軍在攻防的狀態，這個可能是會影響到國民黨向心力」，郭台銘回說，「我覺得國民黨的初選，大家一定要公平公開的競爭，那我等於說在補學分要再接地氣，你看我在拚經濟，可是昨天看到林聰明的火鍋店，她的女兒跟我講，它們已經上了Netflix，Netflix我很熟，Netflix幫她作宣傳的廣告，全台灣只有她一個地方，而且她告訴她們AI來拚這個火鍋店，她在蓋中央廚房，她做人工的培訓，她希望將來所有的配方都能夠用冷鏈物流，哪一項不是高科技，所以大家講說林聰明的火鍋店，她的第三代的女兒非常好，她要走向國際化，用Netflix來介紹，讓世界看到台灣看到嘉義，她做冷鏈物流，讓觀光客可以把她那麼好的湯頭帶回家去，還有中央廚房，讓所有的食品都夠標準化，能夠科技化。」

郭台銘也說，「大家說庶民經濟不能搞高科技，錯。庶民經濟加知識經濟就是高科技，雖然我在這邊吃了兩碗雞肉飯，三碗白菜滷，可是我跟她談的都是經濟的問題，我沒有講說她要投我的票，我一直問她說有什麼可以幫忙的，我們最近會派人來幫忙，她要做智能工廠中央廚房，我說全亞洲的中央廚房在我手裡，怎麼樣控制品質，怎麼做冷鏈物流，我雖然是在走政治的路線，但我政治的背後是協助拚經濟，從台東花蓮一路走來，都是政治替經濟服務。」

國民黨Netflix火鍋
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