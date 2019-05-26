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中華電信前進COMPUTEX 首次秀超越1Gbps 5G無線下載

2019-05-26 12:50經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

2019年台北國際電腦展（COMPUTEX 2019）將於5月28日上午盛大展開，本屆COMPUTEX五大主題包含AI人工智慧／IoT物聯網、5G、區塊鏈、創新與新創、以及電競與XR延展實境。中華電信在南港展覽二館一樓提供5G信號並展示「5G技術」及「5G智慧化邊緣資料中心」解決方案，包含「AI影像辨識-智慧安防」及「AR擴增實境-遠距視訊協作」等垂直應用，展現中華電信在5G技術整備、邊緣運算、AR擴增實境、AI人工智慧及大數據資料分析等新興技術的研發能量與成果。

中華電信表示，這是全台首次公開展示實際透過5G無線介面達到超越1Gbps的下載速度應用體驗，充分展現中華電信於5G關鍵技術的掌握以及設備整備能力。

本次展示中華電信攜手全球知名之5G設備供應商愛立信，於NCC已規劃釋照的3.5GHz中頻段，以非獨立組網（NSA）5G實驗網路，與國內終端廠商合作完成互通測試（IoDT），展現高畫質影像傳輸以及大於1Gbps高速下載，為2020年實現5G商用服務目標立下重要里程碑。

此外，中華電信也展示多項5G垂直應用服務，以自主研發的「5G Intelligent A+」智慧化邊緣資料中心解決方案來滿足大頻寬與低延遲應用需求，「AI智慧安防」運用影像辨識技術，達到犯罪偵查與預防的成效，以科技執法達到保護守法市民之安全，並且運用AR智慧眼鏡以及5G高速傳輸，進行即時辨識與查輯，維護警員執勤安全。

「AR視訊協作」則提供即時AR視訊溝通與任務管理，即時分享影片、語音、照片、文字、繪圖、與定位座標及多方通話等功能，提升企業溝通效率，讓遠端協助如臨現場指導，協同解決複雜難題，提高客戶滿意度。

中華電信執行副總林國豐表示，因應5G發展趨勢以及即將到來的5G釋照與商用，中華電信不間斷的與國際設備大廠及國內一流網通廠緊密合作，積極研究5G關鍵技術並整備網路建設能量，為2020年5G（預）商用目標作好準備。

而面對5G的商用，找到5G的商業應用模式最是當務之急。中華電信一直以來持續積極整合開發創新應用服務，發展資安、區塊鏈、AI、雲端與大數據等核心技術，透過中華電信自行研發的各個平台整合自有技術與策略夥伴能量，加速擴大生態圈，做為跨入新創領域的堅強基礎，實現中華電信為提供最優質服務一直走在最前面的承諾。

中華電信5GAR
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