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張忠謀：第三個數位時代來了

2019-05-25 01:13經濟日報 記者鐘惠玲╱台北報導

台積電創辦人張忠謀。記者許正宏／攝影
台積電創辦人張忠謀。記者許正宏／攝影
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台積電創辦人張忠謀昨（24）日在2019交通大學全球校友商界領袖峰會發表演講。他表示，現在正開始第三個數位時代，最重要的是物聯網與人工智慧（AI）。往後的25年將看到與各種改變，貧富差距可能擴大，應設法從教育改善，培養有足夠技能、終身學習與思考的學生，這需要全面性的教育改革。

張忠謀昨日以「數位時代的教育和社會」為題發表演講。他將數位時代分為三個階段，自1980年IBM宣布進入電腦市場，到1995年的期間是第一時期，可稱為數位時代的先驅；1995年到現在是手機時代，改變了幾十億人的生活及工作方式。

張忠謀預測，在正展開的第三個數位時代，AI會取代很多價值，很少人能無可取代。人們可能有工作，但未必利用到人的潛力或既有技能，可能只拿低薪，拉大社會貧富差距，這對社會和諧與穩定，帶來很大危險。

他認為若要設法解決上述問題，應當從教育與政府著手，因為政府仍主導教育系統。在第三個數位時代，教育制度與系統要培養的畢業生，除了擁有足夠技能，更要具有終身學習的習慣。不只是活到老學到老，而是要有系統、有計畫、有紀律的終身學習。

張忠謀提到，有系統就是規劃今年或未來五年要學什麼，例如他是機械系碩士，但第一個工作是半導體相關，所以他第一個終身學習系統就是半導體技術，每天晚上讀二、三個小時的書，這個系統維持好幾年。之後他的終身學習系統陸續轉到半導體物理、管理與會計、世界經濟、企業文化等領域。至於有紀律，就是要規劃每個禮拜投入多少時間，有計畫則是想好要看什麼資料、跟什麼人講話等。

他說，一旦有了終身學習的習慣，就可培養終身思考的頭腦。學校應該教獨立思考，教導以讓學生終身學習與思考為目的，不以記得多少為目的。

張忠謀認為，這可能需要全面性的教育改革，教改應該從小學開始，過幾年陸續再改中學、大學等。而且企業雇用學校畢業生，是教育制度的「顧客」，如同他在企業做事，都記得顧客需要什麼，所以教改也要問「顧客」要什麼。

張忠謀半導體
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