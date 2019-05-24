COMPUTEX下週登場 緯穎與仁寶秀人工智慧5G

2019-05-24 22:37 中央社 台北24日電



迎接2019台北國際電腦展（COMPUTEX），大型資料中心及雲端基礎架構解決方案供應商緯穎將展出人工智慧、5G邊緣運算與液冷技術；仁寶電腦將展出人工智慧、物聯網相關產品。

緯穎科技表示，參展產品設定為滿足下一代數據中心對運算性能、工作負載優化、電源效率和先進冷卻技術的需求。包括全系列搭載最新的第2代Intel Xeon可擴充處理器的伺服器、高密度人工智慧推論專用伺服器、5G邊緣運算平台、高密度高用電效率的兩相浸沒式液冷系統。

緯穎將展出全系列19吋與21吋採用第2代英特爾（Intel）Xeon可擴充處理器的雲端伺服器，透過新一代處理器的升級，不僅帶來全面性的效能提升，可提供高效的人工智慧推論 (AI Inference)加速。

仁寶指出，此次參展聚焦人工智慧（AI）、物聯網、5G行動通訊、電競及新創等議題，於2019年台北國際電腦展推出一系列以「精緻智慧生活」為主軸的創新產品線。

仁寶強調，關注於深化科技應用，使智慧商品優雅、無違和的融入生活，尤其在「iF設計大獎全球企業排名」中位居世界第17名，無論在創新度、功能性、人體工學與設計美學等面向上都積極投入。

仁寶說，將物聯網前端裝置從家及個人化的舒適性需求，拓展至更實用的體驗層面，也就是將5G、人工智慧、擴增實境（AR）應用於多種概念性展品中，例如便利行旅者的行動裝置，具體實現5G技術；以智慧首飾為基底，專為都會型男、時尚潮女、銀髮族3種目標族群打造的AI耳戴系列商品，使聽覺與身體感官藉由AI的貼心演算法，得到更緊密的協調。

Computex 2019將在5月28至31日舉行，緯穎、仁寶將參與在台北國際會議中心的展場展出。