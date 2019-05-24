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燦坤新總座李佳峰：將引進石頭掃地機器人第二代S6

2019-05-24 21:35經濟日報 記者張義宮╱即時報導

3C龍頭大廠燦坤 (2430)宣布攜手石頭科技，獨家首發「石頭掃地機器人第二代S6」，為台灣掃地機器人市場再掀起一陣波瀾。

主持新產品發表會的燦坤新任總經理李佳峰指出，石頭科技選擇與燦坤合作銷售新一代的掃地機器人S6，乃因燦坤在3C與家電擁有線上電商與線下門市零售優勢，全台更有近300家的門市，加上超過400萬龐大的會員與精準的行銷策略，看準打造的全方位一站式購物優勢，透過雙方合作提供消費者更安心、便利的購物體驗。

李佳峰表示，掃地機器人S6初期備貨至少一千台，應該可以滿足消費者的需求。他說：「今後會再引進IOT趨勢性的創新商品，以服務多元化的品牌為主。」

這也是李佳峰離開4月台灣小米到燦坤就職之後，首度召開記者會，他如何帶領燦坤的業績更上一層樓，引發外界關注。對此，他則語帶保留，有機會還會向媒體宣布，現今最重要的工作是規劃組織再造、公司治理等。

近年智慧家居在台灣越來越普及，一機多用的智慧型家電更是消費者選購要點，燦坤看準這波熱門趨勢，引進2019全新旗艦石頭掃地機器人第二代S6，擁有掃拖一體的特性，結合智慧型與高性能，全方位進化品質與智慧，升級用戶實際使用體驗，打造智慧的全方位型掃拖機器人。

連續三年掃地機器人的銷售雙位數成長，而從今年銷量來看，掃地機器人銷售佔所有吸塵器的23%，逐漸超越傳統吸塵器。李佳峰認為，掃地機器人今後的市場成長性很高，看好CP值甚高的新款S6市場銷售力道可期。

石頭掃地機器人第二代S6採用與智慧型手機同樣強大的 32 位元四核心處理器，進行動態路線規劃，計算出最快、最有效率的路徑來清掃每個房間，相較一代的清掃速度提升20%。在清掃地圖建構方面，運用業界領先LDS導航技術和工業級SLAM演算法技術（亦應用於自動駕駛汽車與自動駕駛飛機），結合精密雷射掃描、專利繪圖演算法，可以建立精確的居家空間地圖，每次清掃都不會放過任何角落。

燦坤新任總經理李佳峰(左)、石頭科技副總裁萬云鵬(右)，宣布攜手首發「石頭掃地機...
燦坤新任總經理李佳峰(左)、石頭科技副總裁萬云鵬(右)，宣布攜手首發「石頭掃地機器人第二代S6」在台上市。記者張義宮／攝影
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機器人燦坤石頭

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