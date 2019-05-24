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中國醫大與科技部合作 將AI應用技術移轉長佳智能

2019-05-24 19:15經濟日報 記者宋健生╱即時報導

中國醫藥大學與科技部攜手推動「尖端生技醫療國際產學聯盟」GLORIA計畫，在AI智慧醫療領域研發成果豐碩，今（24）日與長佳智能舉行AI應用技術移轉簽約儀式，正式開啟台灣智慧醫療服務新時代。

這項簽約儀式，由中國醫藥大學副校長江宏哲與長佳智能法務長陳穎杰主持，科技部產學及園區業務司長涂君怡到場見證。去年8月成立的長佳智能，為中國醫藥大學暨附設醫院的衍生公司。

涂君怡致詞時表示，中國醫藥大學在AI智慧醫療領域研發成果豐碩，提升醫療決策效率與準確度，實現台灣新一代醫療科技服務與更好的醫療照顧品質。

江宏哲則感謝科技部國際產學聯盟辦公室協助推動GLORIA計畫帶動中國醫藥大學暨醫療體系整合提升研發能量，並促成此次的技術移轉案。

中國醫大為順應AI人工智慧發展趨勢，跨領域整合了校院與醫療體系的資源，以國際規模臨床試驗中心及研發能量為後盾，打造具國際競爭力的尖端生技醫療、微創精密醫材、智慧醫療輔具及新健康區塊鏈產業聚落。

據了解，中國醫大主要著力於「細胞免疫等尖端、精準醫療」、「生技製藥產業」、「AI醫療智慧管理與科技應用」、「醫療器材及智慧輔具產業」與「新健康金融區塊鏈」等所需相關研發平台。

江宏哲說，中國醫大暨附設醫院與長佳智能醫療AI公司合作，成功導入推出AI門診，其中的乳房超音波AI輔助診斷系統，不僅能偵測乳癌初期病徵，還可辨識腫瘤良惡性程度；不只如此，還有骨齡X光判讀和心電圖波形判讀等多種應用。

以骨齡X光判讀為例，傳統判讀時間需要6分鐘左右，但是AI只需0.1秒就能做出判讀，且誤差值還比全球骨齡AI競賽的4到5個月誤差值更低。

這些AI應用，都是由教學醫院等級的專科醫生來標註數萬例影像，透過臨床醫師不斷馴化回饋，目前準確率已達85%以上，未來AI醫療的判讀結果會更趨精準。

長佳智能則簡報AI應用技術使用現況，透過AI演算馴化，建立更完整「影像標記系統」、「影像結構資料庫」與「巨量資料庫」等輔助性應用，打造醫療AI雲端伺服器。

這套具有預測能力的AI門診系統，將成為醫師的最佳助手，也輔助醫師精準化並縮短判讀時間，並及早發現及早治療病患病灶，開啟智慧醫療服務的新時代。

中國醫藥大學與科技部攜手推動「尖端生技醫療國際產學聯盟GLORIA計畫」，今日與...
中國醫藥大學與科技部攜手推動「尖端生技醫療國際產學聯盟GLORIA計畫」，今日與長佳智能舉行AI應用技術移轉簽約儀式，正式開啟台灣智慧醫療服務新時代。記者宋健生／攝影
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