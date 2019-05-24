張忠謀：人工智慧將加深貧富差距

2019-05-24 18:53 中央社 新竹市24日電



台積電創辦人張忠謀。聯合報系資料照／記者鄭清元攝影 分享 facebook

台積電創辦人張忠謀今天到國立交通大學演講時預測，25年後將會看到社會重要改變，尤其在人工智慧取代多數工作後，不僅加深社會貧富差距，更會對社會和諧與穩定帶來挑戰。

「2019交通大學全球校友商界領袖峰會」今天在交大博愛校區舉行，300多名來自於新竹、北京、 西安、上海、西南五校交大的校友齊聚一堂，共商數位時代的教育、產業問題，以及未來在智慧醫療、運輸產業的發展。

張忠謀受邀出席演講「數位時代的教育和社會」，他將數位時代分為3個階段，包括自西元1980年IBM宣布進入電腦市場至1995年間，網路的迅速發展是第一時期，可稱為數位時代的先驅；1995年至現在的手機時代，改變了幾10億人的生活及工作方式；現正展開的數位時代，可謂「物聯網」及「人工智慧」的時代。

張忠謀預測，25年後將會看到社會的重要改變，尤其在人工智慧取代多數工作後，不僅會加深社會上的貧富差距，更會對社會的和諧與穩定帶來相當大的挑戰。

張忠謀也對教育體系提出建議，除了要培養具有一技之長的下一代，更要培養具有終身學習的習慣，他強調，終身學習的真正含意是有系統、有計畫、有紀律，「有了終身學習的習慣，就能培養終身思考的頭腦。」

張忠謀認為，維持終身學習與思考的思維並非高等教育的責任，而是從基礎教育開始立基，他建議，教育改革要考量社會、市場現況，並邀請企業界人士加入商討政策改革。

交大美洲校友總會理事長陳亮潔表示，科學技術不斷發展創新，提高了人類生活水平，更改變人與人之間的關係，他大膽預測，再過17年將會看見機器人與人類共存。

交大校長張懋中表示，未來交大將與陽明大學合校，更名為陽明交通大學，邁入生醫資電領域，並將博愛校區建設為生醫園區；今天論壇針對智慧醫療與智慧運輸深入討論，象徵交大將大步邁向智慧醫療的新時代。