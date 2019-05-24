親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

注意！浴廁看到這種小黑蟲 雖飛得慢但千萬別用手拍打

張忠謀：人工智慧將加深貧富差距

2019-05-24 18:53中央社 新竹市24日電

台積電創辦人張忠謀。聯合報系資料照／記者鄭清元攝影
台積電創辦人張忠謀。聯合報系資料照／記者鄭清元攝影
分享

台積電創辦人張忠謀今天到國立交通大學演講時預測，25年後將會看到社會重要改變，尤其在人工智慧取代多數工作後，不僅加深社會貧富差距，更會對社會和諧與穩定帶來挑戰。

「2019交通大學全球校友商界領袖峰會」今天在交大博愛校區舉行，300多名來自於新竹、北京、 西安、上海、西南五校交大的校友齊聚一堂，共商數位時代的教育、產業問題，以及未來在智慧醫療、運輸產業的發展。

張忠謀受邀出席演講「數位時代的教育和社會」，他將數位時代分為3個階段，包括自西元1980年IBM宣布進入電腦市場至1995年間，網路的迅速發展是第一時期，可稱為數位時代的先驅；1995年至現在的手機時代，改變了幾10億人的生活及工作方式；現正展開的數位時代，可謂「物聯網」及「人工智慧」的時代。

張忠謀預測，25年後將會看到社會的重要改變，尤其在人工智慧取代多數工作後，不僅會加深社會上的貧富差距，更會對社會的和諧與穩定帶來相當大的挑戰。

張忠謀也對教育體系提出建議，除了要培養具有一技之長的下一代，更要培養具有終身學習的習慣，他強調，終身學習的真正含意是有系統、有計畫、有紀律，「有了終身學習的習慣，就能培養終身思考的頭腦。」

張忠謀認為，維持終身學習與思考的思維並非高等教育的責任，而是從基礎教育開始立基，他建議，教育改革要考量社會、市場現況，並邀請企業界人士加入商討政策改革。

交大美洲校友總會理事長陳亮潔表示，科學技術不斷發展創新，提高了人類生活水平，更改變人與人之間的關係，他大膽預測，再過17年將會看見機器人與人類共存。

交大校長張懋中表示，未來交大將與陽明大學合校，更名為陽明交通大學，邁入生醫資電領域，並將博愛校區建設為生醫園區；今天論壇針對智慧醫療與智慧運輸深入討論，象徵交大將大步邁向智慧醫療的新時代。

交大張忠謀

相關新聞

美中貿易戰消息反覆 台灣科技產業有三大優勢

2019-05-24 17:29

經濟解析／降低華為風暴風險 台積電這做法很聰明

2019-05-24 16:44

經濟解析／華為禁令...美國影響力從上游貫穿下游

2019-05-24 12:34

威剛董座陳立白：估2021年記憶體爆發史上最強需求潮

2019-05-24 12:04

竹市爭取亞洲矽谷進駐 林智堅鄭文燦攜手發展智慧城市

2019-05-24 11:43

華為衝擊下三不變 台積電自信的三大原因

2019-05-24 11:06

群創反駁技轉陸廠 董座發布「致35萬股東書」

2019-05-24 01:22

台積：明年啟動5奈米代工

2019-05-24 01:22

華為風暴 台系鏈二壞一好

2019-05-24 01:22

台積續出貨華為 本季財測不變

2019-05-24 01:22

台商回流 電子業生產大爆發

2019-05-24 00:20

台積電續供貨華為 估下半年成長仍強勁

2019-05-23 23:55

和碩回台 投資149億元

2019-05-23 23:28

經濟解析／外商紛紛加入華為禁令 台積電為何不受限？

2019-05-23 16:02

華為風波再起 衝擊有限？

2019-05-23 13:48

美中激戰重塑全球電子業供應鏈 東協獲利？

2019-05-23 08:45

川普出手打擊華為 風颱尾掃到台積電

2019-05-22 16:58

美封殺華為 重擊供應鏈

2019-05-17 23:45

美封殺華為 37家台廠恐受波及

2019-05-17 23:45

今年掛牌市值王！緯穎把威脅變機會 臉書、微軟都成為客戶

2019-05-16 15:53

全球前3大公司獲利絕招》黏住客戶穩穩賺

2019-05-16 13:24

從可樂找靈感 台生材讓矽谷驚豔

2019-05-16 13:19
看更多

熱門文章

郭台銘恐「晚節不保」？鴻海管理方程式大解密

2019-05-24 02:05

華為衝擊下三不變 台積電自信的三大原因

2019-05-24 11:06

高儲蓄險停售 台壽先響應

2019-05-24 02:39

華為風暴 台系鏈二壞一好

2019-05-24 01:22

長榮航提協商過程全程直播 桃空職工拒絕

2019-05-24 08:41

央行罕見臉書發文喊話：台幣匯率「安啦」

2019-05-24 00:52

亞馬遜推出繁體中文Kindle電子書 中文作家也能自助出版

2019-05-24 08:49

台積續出貨華為 本季財測不變

2019-05-24 01:22

台積：明年啟動5奈米代工

2019-05-24 01:22

經濟解析／降低華為風暴風險 台積電這做法很聰明

2019-05-24 16:44

綠委爆台塑要求爆炸受災員工放棄申報 勞動部：違法

2019-05-24 12:10

五大銀新增房貸 升溫

2019-05-24 02:36

保險業界：拉高保障型比重

2019-05-24 02:39

和碩回台 投資149億元

2019-05-23 23:28

中鋼全面調降Q3盤價 熱軋每噸降1000元

2019-05-24 15:44

經濟解析／華為禁令...美國影響力從上游貫穿下游

2019-05-24 12:34

風機葉片就是證據 蔡英文：民進黨比國民黨更會建設

2019-05-23 21:25

長榮臨時想開直播惹怒工會 勞資第四度協商恐生變　

2019-05-24 13:20

哪個產業最缺才？ 國發會公布未來3年人才供需報告

2019-05-24 14:08

未來三年需要哪些產業人才？國發會算給你看

2019-05-24 11:04

傳深超將替群創接華為訂單 證期局：證交所已進行了解

2019-05-23 19:38

永豐金控Q1稅後盈餘創新高 對寶佳來勢洶洶老神在在

2019-05-23 21:16

名家觀點／美中從科技戰打到貨幣戰

2019-05-24 02:04

今協商長榮派總座 工會：層級有誠意 但一次定案機會低

2019-05-24 09:59

新婚、離婚、分居夫妻 怎麼稅

2019-05-24 02:43

群創反駁技轉陸廠 董座發布「致35萬股東書」

2019-05-24 01:22

機械業新接訂單大減

2019-05-24 00:47

彰銀訴訟回原點 財政部：即使兩造有契約也應有合理期限

2019-05-23 20:48

一國一中心 醫療新南向報捷

2019-05-24 01:56

彰銀經營權訴訟 重回原點

2019-05-24 02:39

威剛董座陳立白：估2021年記憶體爆發史上最強需求潮

2019-05-24 12:04

長榮總座親上火線：仍希望協商能直播 讓過程公開透明

2019-05-24 17:01

台商回流 電子業生產大爆發

2019-05-24 00:20

竹市爭取亞洲矽谷進駐 林智堅鄭文燦攜手發展智慧城市

2019-05-24 11:43

全聯回饋消費者 福利大方給

2019-05-24 01:22

工會今赴政院陳情 南山人壽聲明澄清舊系統非最佳方案

2019-05-24 10:46

長春集團第二代共治 啟動

2019-05-24 01:22

賣預售屋 列財產交易

2019-05-24 02:43

股匯雙殺、新台幣匯率連六貶 央行發臉書要大家「安啦」

2019-05-23 19:31

廢印花稅 財長：會給地方替代財源

2019-05-24 00:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top