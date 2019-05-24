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如何應對美中貿易戰？郭台銘強調這8個字

2019-05-24 17:24經濟日報 記者程士華╱即時報導

台灣區電機電子工業同業公會24日舉辦會員代表大會，邀請國民黨總統初選參選人郭台銘針對美中貿易戰議題進行演講，郭台銘在演講時提到，他苦思到今天凌晨2點，想出「東進、西和、北接、南拓」這8個字，並請電電公會的各位老闆們給他建議，他的政治要為經濟服務。

郭台銘在整場活動中不斷強調自己是最適合擔任中華民國總統的人選，他說他要向各位電子電機業的二哥、三哥、四哥、五哥、六哥報告，他已轉換到政治的跑道，但他的政治要為經濟服務，他的競選政見原本是「和平、安定、經濟、發展」這8字，為了今天的演講，他昨晚苦思到今天凌晨2點，提出「東進、西和、北接、南拓」這樣的藍圖，請各位會員給他指教。

郭台銘說，「東進」的目標就是美國，要把台美FTA簽下來，開放很多工業區，「我們跟美國談一個好條件，由中華民國去開發，美國畢竟是全世界所有行業最大的市場，這是一個比較難的任務，檯面上所有的候選人，他們連到底找誰談都不知道，找誰談也不知道。」

至於「西和」的部分，郭台銘表示，中國大陸對外出口前50大，有一半是台商、很多都在座各位老闆，數據會說話，大陸的外匯收入遠遠高過台灣，所以兩岸的經濟關係非常重要，「東進西和，我們要和平，我喊一個口號，中國人不打中國人，國防要靠和平，我堅持這個理念。」

談到「南拓」的部分，郭台銘說，他跟印度總理Modi是朋友，如果明年1月他當選中華民國總統，也會去拜訪Modi，前次拜訪是在4、5年前，Modi告訴他印度去年出口到中國大陸的軟件產值1400億美金，但是軟件只有1400億的價值，如果能垂直整合硬件，加上硬件出口就可以讓GDP乘以5倍到6倍，他一個人力量是不夠的，但如果他能以中華民國總統身分去談就不一樣。

有關「北接」的部分，郭台銘認為，台灣可以協助日本技術開拓大陸市場，很多的日本工匠的精神值得學習，但日本有許多中小企業現在已經高齡70、80歲，要退休卻沒有人接班，他建議台灣的青年可以這個為目標。

國民黨總統初選參選人郭台銘到電電公會會員代表大會演講，演講完後下台一一拜票。記者...
國民黨總統初選參選人郭台銘到電電公會會員代表大會演講，演講完後下台一一拜票。記者程士華／攝影
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