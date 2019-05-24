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經濟解析／降低華為風暴風險 台積電這做法很聰明

2019-05-24 16:44經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

美中貿易戰火延燒下，台積電(2330)下半年恐將面臨關稅及非關稅貿易障礙的雙重難題，若再加上其他重要客戶也加入封殺華為的間接影響，法人擔憂下半年的強勁成長是否可以落實，不過，台積電維持對華為的供貨，台經院研究員暨產業顧問劉佩真認為是聰明的做法，以被動代替主動，維持客戶服務的大原則，等待事件轉機的出現，同時也降低華為風暴的風險。

台積電在先進製程技術上領先，蘋果及華為是台積電高階製程的兩大客戶，但是，在美中貿易戰火延燒下，卻都存在不確定的變數，以蘋果來說，最主要的觀察點 美國總統川普宣布將再加徵逾3,000億美元由大陸輸往美國商品的關稅至25%，將會涵括智慧手機、筆電、平板電腦等各式各樣的消費性產品。

一旦真的開徵，法人直指蘋果將是首當其衝，連帶的蘋果供應鏈也將遭到衝擊，研調單位曾預估，一旦加徵高關稅，1支iPhone手機將增加160美元左右，不管是由誰來吸收，可以想像將對銷售造成影響，法人曾預估蘋果每股盈餘恐將因此減少23%。

另外，美國拿華為來祭旗，且當做美中貿易戰的談判籌碼，採取禁售及禁購雙重封殺手段，禁止美國企業出貨給華為，必須先取得許可才可以出貨，雖目前先給予90天的緩衝期，但是己陸續有企業表態將暫停供貨給華為。

劉佩真表示，蘋果及華為都台積電的重要客戶，如果封鎖華為的風暴擴大，造成華為手機無法出貨，最可能受惠的廠商應屬韓國的三星，將可望接收大部分原本華為高階手機的市場，但在這一塊，台廠供應鏈受惠的程度並不大，因為三星手機供應鏈大多在自己集團手上，對台積電來說，也恐將流失華為的手機訂單。

她指出，若要彌補這一塊的訂單，台積電勢必得尋找非手機領域的訂單，例如AI的市場，但在中國，AI能不能快速的崛起，仍有待觀察，且初期的量也沒有華為那麼大。法人擔憂蘋果及華為的訂單將是下半年長的不確定變數，端看美中貿易戰後續的發展而定。

台積電經過評估目前維持對華為的出貨不變，劉佩真認為，台積電以被動代替主動，以拖待變，維持客戶服務大原則是聰明做法，既不得罪華為，也有時間等待美中貿易協議的轉機。

台積電維持對華為的供貨，台經院研究員暨產業顧問劉佩真認為是聰明的做法。 路透
台積電維持對華為的供貨，台經院研究員暨產業顧問劉佩真認為是聰明的做法。 路透
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台積電華為蘋果供應鏈

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