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日月光高雄廠K24 獲全國首座低碳建築鑽石級廠房認證

2019-05-24 14:00聯合報 記者黃昭勇╱即時報導

日月光24日宣布，該公司高雄廠K24廠房取得建築碳足跡最高等級「鑽石級」認證，成為全國首座同時獲得台灣綠建築／EEWH候選認證，與建築碳足跡鑽石級認證的半導體廠房，相較一般廠房可減少26.83%碳排放量、約59.5萬噸二氧化碳排放量。

為對抗氣候變遷，首要進行的是減少溫室氣體排放與碳管理，日月光集團除了溫室氣體盤查與減量，也致力節能減碳、廢棄物減量、水資源再利用、導入綠建築、綠色工廠與低碳建築認證等，並串聯供應鏈共同推動循環經濟共享平台，讓減碳成為日月光集團與上下游廠商共同努力的目標。

日月光集團資深副總周光春表示，建築佔全球能源消耗的30%，世界先進國家零耗能、零碳建築紛紛興起，日月光K24廠房透過完善的建物碳管理，完整計算建材與建築生命週期使用的能源與排碳，甚至可以預估耗能的熱點，提前在設計階段加以改善。

日月光指出，高雄廠K24建物主體採用15%高爐混凝土，及應用煉鋼廢料的爐石粉取代部分水泥使用量；因應廠房24小時運轉，需注重營運能耗改善，空調系統結合節能技術與能源管理系統，可較一般廠房空調設計節能47%；室內裝修則採用綠建材與本地材料並以輕隔間取代高碳排放磚牆，基地周圍及屋頂種植原生植栽，如原生喬木：樟樹、光臘樹、黃連木；灌木：台灣樹蘭、七里香、福建茶、金露花等，不僅具有美化環境及保水作用，亦可達到固碳綠化功效。

日月光高雄廠K24，獲全國首座低碳建築鑽石級廠房認證。圖／日月光提供
日月光高雄廠K24，獲全國首座低碳建築鑽石級廠房認證。圖／日月光提供
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