日月光高雄廠K24 獲全國首座低碳建築鑽石級廠房認證

2019-05-24 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



日月光24日宣布，該公司高雄廠K24廠房取得建築碳足跡最高等級「鑽石級」認證，成為全國首座同時獲得台灣綠建築／EEWH候選認證，與建築碳足跡鑽石級認證的半導體廠房，相較一般廠房可減少26.83%碳排放量、約59.5萬噸二氧化碳排放量。

為對抗氣候變遷，首要進行的是減少溫室氣體排放與碳管理，日月光集團除了溫室氣體盤查與減量，也致力節能減碳、廢棄物減量、水資源再利用、導入綠建築、綠色工廠與低碳建築認證等，並串聯供應鏈共同推動循環經濟共享平台，讓減碳成為日月光集團與上下游廠商共同努力的目標。

日月光集團資深副總周光春表示，建築佔全球能源消耗的30%，世界先進國家零耗能、零碳建築紛紛興起，日月光K24廠房透過完善的建物碳管理，完整計算建材與建築生命週期使用的能源與排碳，甚至可以預估耗能的熱點，提前在設計階段加以改善。