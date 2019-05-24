八德瘋街派對 結合AI大數據科技

2019-05-24 13:17 中央社 台北24日電



台北八德資訊商圈將舉行年度盛事「2019夏日瘋街樂園」，將結合人工智慧與大數據分析，透過熱點統計民眾商圈移動路徑與逛街習慣，也藉由物聯網數據分析民眾體驗與消費行為，透過科技實力助八德商圈升級。

圖／主辦單位提供 分享 facebook 台北八德資訊商圈密集的3C店家，是3C迷匯聚之處，今年台北八德資訊商圈將於5月25日及26日舉行年度盛事「2019夏日瘋街樂園」活動，台北市政府吉祥物熊讚、北市府副發言人黃瀞瑩與八德資訊商圈發展協會理事長蔡若芸將於25日主持開幕儀式。

台北市八德資訊商圈發展協會理事長蔡若芸表示，台北八德資訊商圈這次結合了人工智慧與大數據分析，透過熱點統計出民眾在商圈內的移動路徑與逛街習慣。同時也藉由物聯網數據分析，了解民眾在商圈參與活動體驗與消費行為進一步幫助商圈做更有效的規劃與應用，讓八德資訊商圈成為台灣IT產業、3C產業及動漫的重鎮並帶動產業發展。

宏達電也指出，「2019夏日瘋街樂園」活動重頭戲在未來與科技，HTC VIVE將打造未來樂園，提供活動體驗，除了娛樂之外，也可透過未來實驗室體驗區用VR解決實驗中所存在的高度危險因素，教育及研究將更安全、不必買機票就能到世界遨遊、另外只需眨眼、嘟嘴就能秒變風格自拍。