SAP NOW Taiwan 攜手企業客戶邁向智慧時代

2019-05-24 12:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



SAP台灣（思愛普台灣）本周在台灣舉行年度盛會SAP NOW Taiwan，邀請全球大數據權威維多．麥爾荀伯格（Dr. Viktor Mayer-Schönberger）、環旭電子總經理魏鎮炎，以及三商家購總經理邱光隆等業界領袖，針對今年大會主題「智慧企業．體驗至上」，共同探討企業在面對體驗經濟的全球趨勢下，如何精準掌握市場脈動，建立創新營運模式，進而奠定智慧企業利基。

SAP全球副總裁、台灣總經理謝良承表示，體驗經濟時代來臨，企業應跳脫過去以成本為主的框架，打造從顧客需求出發的思維模式。

除豐富多元的產業分享外，SAP NOW Taiwan會場也同步展示多項創新應用案例。

體驗經濟時代下，為提供客製化的產品與服務，企業需能即時整合及分析數據，取得營運洞察、績效分析或提前預警；現場以咖啡廳為例，機台設備商如何透過物聯網有效管理並分析顧客數據，提供預測性維修等附加價值服務，提升顧客體驗，建立品牌忠誠度，延伸至製造業領域，建議需善用過去既有優勢，積極轉型為製造服務業，並思考如何提供顧客更多附加價值，開創嶄新營運模式，航向體驗經濟新藍海。

區塊鏈具備去中間化及共識演算法等特性，可提供各產業防偽、溯源功能，為全球供應鏈帶來創新的商業模式，現場透過產銷履歷展演來說明，企業如何透過區塊鏈技術追蹤商品運送流程，強化多方協作提升資訊透明度，落實安心履歷認證，除食品業外，區塊鏈理念也可應用於半導體、製造業等進出口產業，提供品質一致的產品，創造市場競爭力。

工業4.0時代所帶來的衝擊不僅止於工業自動化，而是以服務顧客驅動的商業思維與模式的改變。為了讓與會者親身體驗工業4.0的場景，SAP NOW Taiwan重現2019漢諾威工業展創新應用。現場展示企業如何透過SAP 數位供應鏈解決方案整合研發、規劃、生產、運籌到機台維護，掌握端到端的供應鏈流程，將每一個環節的資料數位化、洞察自動化，有效提升管理效率，迎向工業4.0浪潮。