親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

同婚過關後 挺同牧師：婚後生活的挑戰才要開始

花蓮4對同婚新人登記 單親媽媽與軍人結連理

SAP NOW Taiwan 攜手企業客戶邁向智慧時代

2019-05-24 12:35經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

SAP台灣（思愛普台灣）本周在台灣舉行年度盛會SAP NOW Taiwan，邀請全球大數據權威維多．麥爾荀伯格（Dr. Viktor Mayer-Schönberger）、環旭電子總經理魏鎮炎，以及三商家購總經理邱光隆等業界領袖，針對今年大會主題「智慧企業．體驗至上」，共同探討企業在面對體驗經濟的全球趨勢下，如何精準掌握市場脈動，建立創新營運模式，進而奠定智慧企業利基。

SAP全球副總裁、台灣總經理謝良承表示，體驗經濟時代來臨，企業應跳脫過去以成本為主的框架，打造從顧客需求出發的思維模式。

除豐富多元的產業分享外，SAP NOW Taiwan會場也同步展示多項創新應用案例。

體驗經濟時代下，為提供客製化的產品與服務，企業需能即時整合及分析數據，取得營運洞察、績效分析或提前預警；現場以咖啡廳為例，機台設備商如何透過物聯網有效管理並分析顧客數據，提供預測性維修等附加價值服務，提升顧客體驗，建立品牌忠誠度，延伸至製造業領域，建議需善用過去既有優勢，積極轉型為製造服務業，並思考如何提供顧客更多附加價值，開創嶄新營運模式，航向體驗經濟新藍海。

區塊鏈具備去中間化及共識演算法等特性，可提供各產業防偽、溯源功能，為全球供應鏈帶來創新的商業模式，現場透過產銷履歷展演來說明，企業如何透過區塊鏈技術追蹤商品運送流程，強化多方協作提升資訊透明度，落實安心履歷認證，除食品業外，區塊鏈理念也可應用於半導體、製造業等進出口產業，提供品質一致的產品，創造市場競爭力。

工業4.0時代所帶來的衝擊不僅止於工業自動化，而是以服務顧客驅動的商業思維與模式的改變。為了讓與會者親身體驗工業4.0的場景，SAP NOW Taiwan重現2019漢諾威工業展創新應用。現場展示企業如何透過SAP 數位供應鏈解決方案整合研發、規劃、生產、運籌到機台維護，掌握端到端的供應鏈流程，將每一個環節的資料數位化、洞察自動化，有效提升管理效率，迎向工業4.0浪潮。

區塊鏈製造業半導體物聯網大數據

相關新聞

經濟解析／華為禁令...美國影響力從上游貫穿下游

2019-05-24 12:34

華為風暴 台系鏈二壞一好

2019-05-24 01:22

威剛董座陳立白：估2021年記憶體爆發史上最強需求潮

2019-05-24 12:04

竹市爭取亞洲矽谷進駐 林智堅鄭文燦攜手發展智慧城市

2019-05-24 11:43

群創反駁技轉陸廠 董座發布「致35萬股東書」

2019-05-24 01:22

台積：明年啟動5奈米代工

2019-05-24 01:22

台積續出貨華為 本季財測不變

2019-05-24 01:22

台商回流 電子業生產大爆發

2019-05-24 00:20

台積電續供貨華為 估下半年成長仍強勁

2019-05-23 23:55

和碩回台 投資149億元

2019-05-23 23:28

經濟解析／外商紛紛加入華為禁令 台積電為何不受限？

2019-05-23 16:02

台積電技術論壇 魏哲家：5奈米一期裝機

2019-05-23 14:47

台灣大攜手momo 電商+電信合擊

2019-05-23 14:42

電競出貨高成長 面板廠樂

2019-05-23 14:42

華為風波再起 衝擊有限？

2019-05-23 13:48

華為風暴延燒 台積電：對華為出貨不變

2019-05-23 12:40

符合全球貿易法規 台積電：目前對華為出口不需改變

2019-05-23 12:16

美中激戰重塑全球電子業供應鏈 東協獲利？

2019-05-23 08:45

川普出手打擊華為 風颱尾掃到台積電

2019-05-22 16:58

美封殺華為 重擊供應鏈

2019-05-17 23:45

美封殺華為 37家台廠恐受波及

2019-05-17 23:45

今年掛牌市值王！緯穎把威脅變機會 臉書、微軟都成為客戶

2019-05-16 15:53

全球前3大公司獲利絕招》黏住客戶穩穩賺

2019-05-16 13:24

從可樂找靈感 台生材讓矽谷驚豔

2019-05-16 13:19
看更多

熱門文章

日圓換匯飆破0.29 雙幣卡+ATM省很大

2019-05-23 16:50

經濟解析／外商紛紛加入華為禁令 台積電為何不受限？

2019-05-23 16:02

郭台銘恐「晚節不保」？鴻海管理方程式大解密

2019-05-24 02:05

華為風暴 台系鏈二壞一好

2019-05-24 01:22

高儲蓄險停售 台壽先響應

2019-05-24 02:39

風電購價落差為何那麼大？蔡英文：這一題不難回答

2019-05-23 18:13

美中大戰台商回流 台南新增8案投資逾186億

2019-05-23 15:12

台積電技術論壇 魏哲家：5奈米一期裝機

2019-05-23 14:47

華為衝擊下三不變 台積電自信的三大原因

2019-05-24 11:06

股匯雙殺！新台幣匯率連六貶收31.547元

2019-05-23 16:27

台積續出貨華為 本季財測不變

2019-05-24 01:22

央行罕見臉書發文喊話：台幣匯率「安啦」

2019-05-24 00:52

亞馬遜推出繁體中文Kindle電子書 中文作家也能自助出版

2019-05-24 08:49

新台幣貶勢不止 但央行說「沒有大幅貶值」

2019-05-23 18:46

美中貿易戰愈打愈兇 台商指這個產業是安全的

2019-05-23 14:45

長榮航提協商過程全程直播 桃空職工拒絕

2019-05-24 08:41

長春集團「二代共治」 林書鴻長子林顯東掌大連化工

2019-05-23 18:31

全聯拚行動支付 今年目標650億元

2019-05-23 16:46

月薪15萬監管人員納責任制 預估影響3.8萬人

2019-05-23 16:04

台積：明年啟動5奈米代工

2019-05-24 01:22

大咖再添一家！和碩科技也回流投資149億元

2019-05-23 18:48

永豐金：新台幣31.5元已到短線滿足點

2019-05-23 15:26

全聯PX-Pay綁富邦J卡 回饋最高達30%

2019-05-23 18:54

保險業界：拉高保障型比重

2019-05-24 02:39

風機葉片就是證據 蔡英文：民進黨比國民黨更會建設

2019-05-23 21:25

金管會出手掐斷高儲蓄保單 台壽：類定存商品分年停售

2019-05-23 13:33

超市首擁支付工具 全聯PX Pay明啟動

2019-05-23 14:43

和碩回台 投資149億元

2019-05-23 23:28

五大銀新增房貸 升溫

2019-05-24 02:36

台積電：下半年強勁成長 全年成長目標不變

2019-05-23 14:15

傳深超將替群創接華為訂單 證期局：證交所已進行了解

2019-05-23 19:38

彰銀訴訟回原點 財政部：即使兩造有契約也應有合理期限

2019-05-23 20:48

機械業新接訂單大減

2019-05-24 00:47

永豐金控Q1稅後盈餘創新高 對寶佳來勢洶洶老神在在

2019-05-23 21:16

群創反駁技轉陸廠 董座發布「致35萬股東書」

2019-05-24 01:22

名家觀點／美中從科技戰打到貨幣戰

2019-05-24 02:04

彰銀經營權訴訟 重回原點

2019-05-24 02:39

新婚、離婚、分居夫妻 怎麼稅

2019-05-24 02:43

一國一中心 醫療新南向報捷

2019-05-24 01:56

股匯雙殺、新台幣匯率連六貶 央行發臉書要大家「安啦」

2019-05-23 19:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top