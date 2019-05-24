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經濟解析／華為禁令...美國影響力從上游貫穿下游

2019-05-24 12:34經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

美國祭出華為禁令後，引發許多美半導體廠終止技術合作授權，在海外銷售市場也傾向暫緩販售，台經院產經資料庫產業分析師邱昰芳指出，英國EE、Vodafone電信商預計今年7月推出5G商轉服務，目前都已排除華為，而日本軟銀、KDDI考慮禁售，台灣五大電信商腳步也一致，可以看出美國這次對華為的影響力從上游銷售晶片，貫穿到下游銷售通路。

華為的主要產品涵蓋網通設備和智慧手機兩大部分；從市占率觀察，華為的智慧手機去年全年出貨量約2.06億台，市占率全球排名第三，在今年第1季時，已經躍升為全球第二，其中有五成內銷於中國大陸市場，另外有超兩成在歐洲市場。

網通設備部分，邱昰芳說，華為在2G、3G、4G完全領先，5G網路設備目前全球排名第四，且在5G標準必要專利的數量位居全球之冠，也成為美國本次強力打擊華為的主因。

至於華為事件對台廠的影響，邱昰芳分析，在華為92家核心供應鏈中，台廠占了10家，直接、間接影響台廠的家數約30~40家；影響範圍包括晶圓製造、IC設計及封測、記憶體、印刷電路板、光通訊元件、天線、電源供應器、代工組裝等。

邱昰芳認為，台廠目前的因應措施，應先嚴格審視自身產品與技術，是否在美國出口貿易管制範圍，才能確保出貨空間。以台積電來說，目前雖然持續供貨，但未來可能需要評估華為後續若訂單下修，對營運可能的衝擊；另外，網通設備和手機廠商，在華為市占下降後，可望爭取相關轉單商機。

短期觀察重點，邱昰芳點出，即將進入電子產品下半年拉貨旺季，面對貿易戰增溫以及華為事件，使得現階段整體供應鏈現於混亂調整；而華為今年5G上市時程是否將會遞延、或是無法出貨，也是觀察重點。

另外，後續中國大陸市場是否會出現民族情緒，對美國企業報復，從孟晚舟事件後，明顯看到今年第1季華為在中國的市占率大幅度走揚，而蘋果相對疲弱；邱昰芳提醒，若未來這樣的態勢持續到下半年，參與蘋果供應鏈較多的台灣廠商也可能受到影響。

長期而言，由於美國這次針對華為的著眼點在於未來5G的發展，而華為在技術領先進程和導入的成本都具有相對優勢，一旦全球電信商排除華為設備，可能影響各國在5G服務上都須付出更高的成本費用；再加上，主要國家都已經和華為簽訂40項商用合約，在軟硬體零組件都無法穩定供應情況下，合約是否停擺，也將是未來全球5G發展的關鍵之一。

圖為華為門市。新華社資料照片
圖為華為門市。新華社資料照片
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華為5G網通設備

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