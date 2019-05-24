威剛董座陳立白：估2021年記憶體爆發史上最強需求潮

2019-05-24 12:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



全球記憶體自去年下半年開始降溫，市場目前共識是市場去化庫存到第二季底有機會完成，不過，威剛董事長陳立白對記憶體市況的預期，已由今年的短線觀察，延伸到長線的供需變化，他大膽的預期，全球的記憶體市場，將自2020年加溫，並在5G、AIOT及車用三大領帶動下，自2021年到2022年需求大爆發，迎來記憶體史上最大的多頭。

在美中貿易戰之下，台廠電子供應鏈受影響情況，陳立白表示，對於美中貿易大戰的現況來說，當前還只是開始而已。而在這樣的衝擊下，預估整體記憶體的供應鏈將面臨重組的情況。

陳立白指出，以過去的情況來看，華為在NAND Flash方面，過去多是向美商的美光進貨，未來美光對華為實施禁售之後，華為就勢必要找新的供貨商，但全球記憶體龍頭三星在NAND Flash及DRAM都對華為出貨不多的情況下，其餘的廠商就有機會受益，這其中當然也包括台廠。

陳立白認為，未來台廠若做到商業歸商業，不要牽扯政治，台廠不需要表態向哪一邊靠攏，就靜靜的做生意，則台廠將會在此事件中受益，因此，陳立白認為，在貿易大戰中，台灣供應鏈簡單來說，就是加分大於減分、轉單效應大於減單效應。

另外，就記憶體產業景氣來看，陳立白則是認為，短期價格仍受貿易戰而波動，但展望下半年則不悲觀，記憶體庫存於去年第4季至今年初庫存到最高峰，陳立白預期，下半年DRAM價格會領先NAND Flash反彈。雖DRAM第3季仍可能會小跌，第4季絕對不會再下跌。

更重要的是，陳立白認為，就全球記憶體的供需而言，雖然近年來全球大廠仍有擴產動作，但是隨著5G、AIOT、車載等新應用將大幅拉升對記憶體的需求，記憶體自明年起，將會明顯感受到需求大幅加溫，並將迎來記憶體市場史上最大且最強的多頭行情，將有一年半至二年是最大爆發期，預計將落在2021~2022年之間，在這期間，近年記憶體大廠的擴產都不足以供給多頭時期的需求。