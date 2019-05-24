HTC 5G HUB 5月下旬美、澳洲開賣

2019-05-24 11:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



宏達電（2498）今（24）日宣布，5月下旬，美國電信商Sprint、澳洲電信商Telstra將率先開賣智慧網路分享器HTC 5G Hub。

Sprint已於5月17日在美國亞特蘭大、達拉斯、休士頓及堪薩斯城4個支援Sprint 5G網路城市率先開放HTC 5G Hub預購，並於5月31日起正式出貨，預計未來數周內，也將於芝加哥、洛杉磯、紐約市、鳳凰城及華盛頓特區等地陸續開賣。

Telstra也宣布自5月22日起，澳洲消費者可於Telstra官網購買HTC 5G Hub，並於5月28日起，在Telstra門市同步開賣。

HTC 5G Hub搭載內含Snapdragon X50 5G 數據機的高通Snapdragon 855行動平台與 Android 9作業系統，適用於大螢幕所支援的原生Android和電腦遊戲，可將4K視訊傳輸至第二螢幕，亦可取代家中Wi-Fi路由器，移除不必要的傳輸線，直覺語音指令及遠端遙控功能，讓用戶迅速、輕鬆地管理各種娛樂需求。

HTC 5G Hub滿足新一代商業環境需求，內建乙太網路，可以便捷存取網路，隨著企業規模發展，也可透過Gigabit網際網路來輕鬆擴充5G網路，適合新世代商業環境。

HTC 5G Hub著眼於Edge計算及5G基礎架構進展的趨勢而開發，今年2月在MWC，也成功展示透過HTC 5G Hub，將VR內容從雲端串流至Vive Focus Plus一體機上的雲端虛擬實境技術，未來，消費者將不再需要電腦或多餘的傳輸線，就能即時享受高品質的行動VR體驗。