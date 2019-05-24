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竹市爭取亞洲矽谷進駐 林智堅鄭文燦攜手發展智慧城市

2019-05-24 11:43聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦昨天造訪位於桃園市的亞洲．矽谷計畫執行中心，林智堅說，竹市擁有充沛半導體及軟體設計技術與人才，極力爭取該中心在新竹市增設辦公室，並將新竹市納入亞洲．矽谷計畫，期盼聯手共同帶動台灣的創新科技發展。

亞洲．矽谷由國發會設立，連結全球先進科技研發能量，建立研發為本的創新創業生態系，以推動物聯網產業創新研發及健全創新創業生態系為兩大主軸，促進台灣產業轉型升級，以創新創業驅動經濟成長。

「亞洲．矽谷絕對不能獨漏新竹市」林智堅說，這是他與鄭文燦的共識，新竹市府與科技部、竹科管理局積極推動竹科X產業園區，占地36公頃，將成為融合藝文特區、展演中心、優質商辦的創新產業園區，桃園市是重要的工業製造重鎮，桃竹最適合整合優勢一起推動產業創新，期盼亞洲．矽谷辦公室進駐竹科X，結合桃園市的硬體製造實力，提升台灣在全世界的創新與科技產業的地位。

鄭文燦說，桃園市與新竹市距離很近，是兩個台灣重要的高科技聚落，新竹市擁有很好的條件發展智慧城市，希望亞洲．矽谷在智慧城市及高科技應用項目可以和新竹市共同合作。

智慧城市中的自駕車發展是合作著力點，鄭文燦提到，全台5大車廠有3家在桃園，包含車用電子在內，全國汽車產業有近6成產值在桃園，自駕車不只是全自動，還包含智慧輔助駕駛系統，也是桃園市的產業項目，都可與新竹市互動與合作。

林智堅說，新竹市是全台第1個開放實際道路進行實驗場域的縣市，希望整合工研院與亞洲．矽谷，共同緊密合作自駕車計畫。

新竹市府產發處指出，新竹市可供應自駕車所需的人才、晶片、人工智慧與開放試驗場域，桃園市可提供車輛製造、系統整合與硬體，彼此優勢結合，幫助台灣在自駕車產業站穩腳步、放眼世界。

新竹市長林智堅（右三）、桃園市長鄭文燦（右四）昨天造訪位於桃園市的亞洲．矽谷計畫...
新竹市長林智堅（右三）、桃園市長鄭文燦（右四）昨天造訪位於桃園市的亞洲．矽谷計畫執行中心。圖／新竹市府提供
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新竹市長林智堅（右）、桃園市長鄭文燦一起體驗自駕車。圖／新竹市府提供
新竹市長林智堅（右）、桃園市長鄭文燦一起體驗自駕車。圖／新竹市府提供
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自駕車林智堅智慧城市鄭文燦

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