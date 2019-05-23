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momo與台灣大 合推momo門號＋電商到店取貨

2019-05-23 17:54經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

台灣大momo富邦媒整合集團資源，串聯O2O通路和客戶經濟規模，今天攜手推出momo門號購優惠電信門號申辦服務，momo啟動台灣大myfone到店取貨計畫，本月27日起消費者購物可選擇至全台近800家myfone直營門市取貨。

富邦媒董事長林啓峰表示，momo有數百萬件商品，購物網每月不重複訪客740萬人次，行動業績比重達64%。近年除積極深化與品牌間的合作，拓展多元品類的服務亦是重點耕耘的項目。台灣大則有近800家全通路門市，700多萬的用戶基礎。momo與台灣大已有許多的合作，包括myBook、MyMusic、台灣大寬頻等數位加值服務，可在momo購物網上購得。momo門號購則是為momo開闢新品類服務市場。門市到店取貨則讓momo能近距離地觸達消費者，貼近其生活圈。

momo門號購優惠首波祭出月付699、999、1,399三種上網吃到飽、不降速方案，利用momo購物網App完成下單訂購商品、線上填寫門號申請，後續由台灣大專人審核、物流派送門號合約及商品配送。台灣大myfone門市到店取貨27日上線，momo用戶可找最近的台灣大門市完成取貨。

momo台灣大富邦媒

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