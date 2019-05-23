手機大廠攻TWS藍牙耳機 年增率破五成

2019-05-23 17:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



TrendForce旗下拓墣產業研究院最新報告指出，藍牙5.0技術解決TWS藍牙耳機的傳輸與耗電問題，加上Apple推出AirPods後市場快速成長。2019年Samsung、Sony、華為、小米等手機品牌廠也相繼推出TWS藍牙耳機，預計將帶動今年TWS藍牙耳機出貨量達7,800萬組，年增52.9%。

拓墣產業研究院指出，TWS藍牙耳機逐漸成為市場熱門議題，其產品特色除了聲學性能之外，還強調各種功能服務，比其他耳機產品更接近手機等消費電子的產品策略，具有成為出貨量達「億」級產品的潛力，包括Apple、Samsung、Sony、華為、小米等品牌皆積極推出產品，Apple的AirPods占據主要市場，市占率約51.3%。

此外，為增加TWS藍牙耳機附加價值，手機廠也在TWS藍牙耳機上開發語音助理和語音應用，尤其若是考量到要有更快速反應的語音功能，除了強化傳輸功能外，TWS藍牙耳機將會搭載簡單的語音助理，讓耳機能做到特定功能的語音辨識、分析，減少資訊資料的傳輸量和反應時間，此發展趨勢將帶動TWS藍牙耳機硬體性能的提升。除了藍牙通訊晶片外，包括運算晶片、記憶體、甚至是MEMS麥克風都會是TWS藍牙耳機未來需要升級的關鍵零組件。

以目前零組件需求與供給狀況來看，TWS藍牙耳機未來若是導入語音助理，降噪或聲音辨識勢必將成重要功能，也將使得MEMS麥克風數量採用有所增加，一組至少會達到4-6顆的數量。

而在關鍵的藍牙晶片模組的部分，除了Apple搭載自行開發的藍牙晶片外，品牌廠多採用國際大廠Qualcomm、Broadcom，以及陸廠恒玄的晶片，另外，包含台灣廠商瑞昱、絡達、原相等也陸續推出TWS藍牙耳機晶片模組產品，並陸續吸引品牌廠採用