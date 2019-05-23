親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

南科台積電5奈米18廠區再傳意外 兩人墜落命危

日職／王柏融對樂天扛5棒DH 火腿求中止4連敗

台北八德商圈夏日瘋街樂園周末登場 學姐出席站台

2019-05-23 17:06經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

擁有全台最豐富科技產品與密集3C店家的台北八德資訊商圈一直是購買3C商品必逛的最佳選擇，今年台北八德資訊商圈特別在5月25~26日一連兩天舉行年度盛事「2019夏日瘋街樂園」活動，台北市政府吉祥物熊讚、北市府副發言人黃瀞瑩(學姐)與八德資訊商圈發展協會理事長蔡若芸將共同主持開幕，現場將祭出「一元競標」好康帶回家活動。

蔡若芸表示，「這次結合人工智慧與大數據分析，透過熱點統計出民眾在商圈內的移動路徑與逛街習慣。同時也藉由物聯網數據分析，了解民眾在商圈參與活動體驗與消費行為進一步幫助商圈做更有效的規劃與應用，讓八德資訊商圈成為臺灣IT產業、3C產業及動漫的重鎮並帶動產業發展」。

「2019夏日瘋街樂園」活動重頭戲在未來與科技，打造「未來世界」展現強大的VR，以往認知VR運用只在娛樂休閒，這次合作與宏達電(2498) VIVE聯手打造未來樂園，現場提供豐富的活動體驗，將有五大區域；HTC提供大獎HTC VIVE一台、HTC Desire 12 兩支、HTC網路商店折價券500元 共100名、還有加碼的10顆行動電源。

在商圈購買滿萬元還可參加好禮抽的活動，凡是5月1日至6月15日在八德資訊商圈購買滿萬元即可上網登錄抽大獎，最大獎Lenovo Y530 價值3萬元、還有價值8,000元的SEAGATE 8TB硬碟、RAZER提供鍵盤耳機組價值6,000元、SONY SRS XB3加上SONY MDR XB510AS共8,000元好禮、AMD也提供R5 2600X 市價7,000元。

抽獎以外26日下午3點在大會舞台會舉辦一元競標活動，Lenovo Y530筆電、SEAGATE 8TB硬碟、GIGABYTE X299主機板、Microlab音響喇叭、Razer BlackWidow電競鍵盤及Kraken耳機、VAIO筆電、HTC VIVE、Logitech G533電競耳機等好禮從一元起標；5月25日晚上7點將在八德資訊商圈會場中央撥放星空露天電影。

電競鍵盤HTC耳機

相關新聞

台積電技術論壇 魏哲家：5奈米一期裝機

2019-05-23 14:47

台灣大攜手momo 電商+電信合擊

2019-05-23 14:42

電競出貨高成長 面板廠樂

2019-05-23 14:42

華為風波再起 衝擊有限？

2019-05-23 13:48

華為風暴延燒 台積電：對華為出貨不變

2019-05-23 12:40

符合全球貿易法規 台積電：目前對華為出口不需改變

2019-05-23 12:16

美中激戰重塑全球電子業供應鏈 東協獲利？

2019-05-23 08:45

花旗、瑞信轉向 保守看半導體

2019-05-23 00:46

設備商 上月出貨 回升

2019-05-23 00:45

安謀分手華為 衝擊台積接單

2019-05-22 23:58

美射頻元件廠停供貨華為 台鏈警戒

2019-05-22 23:42

海康威視列美黑名單 晶睿、奇偶將迎轉單

2019-05-22 23:39

中國「芯」局部崛起 發展還靠應用牽頭

2019-05-22 22:51

中科攜手中部四大學 打造產學合作鏈

2019-05-22 19:26

微星獲2019台北國際電腦展創新設計獎 四座獎項

2019-05-22 18:57

Qorvo停止供貨華為 台廠供應鏈警戒

2019-05-22 18:24

川普出手打擊華為 風颱尾掃到台積電

2019-05-22 16:58

交大光電研究團隊 成功在室溫操作可撓式鈣鈦礦雷射

2019-05-22 16:53

WeMo Scooter擴大增車 年底大台北區增8,000台

2019-05-22 15:55

AI化浪潮 資訊服務商搶鏡

2019-05-22 14:54

零壹推4大方案 打造數位生態圈

2019-05-22 14:54

瑞軒越南廠 6月啟動

2019-05-22 14:54

台灣IBM調查：46%高階主管考慮開放平台工作模式

2019-05-22 14:54

華為利空懸而未決 分析師憂電子業旺季不旺

2019-05-22 11:39

美封殺華為 重擊供應鏈

2019-05-17 23:45

美封殺華為 37家台廠恐受波及

2019-05-17 23:45

今年掛牌市值王！緯穎把威脅變機會 臉書、微軟都成為客戶

2019-05-16 15:53

全球前3大公司獲利絕招》黏住客戶穩穩賺

2019-05-16 13:24

從可樂找靈感 台生材讓矽谷驚豔

2019-05-16 13:19
看更多

熱門文章

高儲蓄保單 明年恐絕跡

2019-05-22 23:49

高儲蓄型保單 明年恐難買到了

2019-05-23 00:56

高儲蓄保單將絕跡 金管會將拉高投資保單死亡給付比重

2019-05-22 19:16

安謀分手華為 衝擊台積接單

2019-05-22 23:58

Qorvo停止供貨華為 台廠供應鏈警戒

2019-05-22 18:24

選舉都說愛台灣 蔡明忠 : 真正愛台是我外祖父

2019-05-22 20:41

台商回流就業機會來了！這家廠商一口氣徵千人

2019-05-22 17:17

你家電表換成智慧電表了嗎？ 原來有這些不一樣

2019-05-22 17:45

經濟解析／外商紛紛加入華為禁令 台積電為何不受限？

2019-05-23 16:02

哈日族苦！ 0.29字頭日圓來了

2019-05-23 12:27

熱錢大逃殺 台幣貶破31.5

2019-05-23 00:36

為何國內銀行不能兌換外國硬幣？ 央行解密

2019-05-23 10:14

月薪15萬主管 起納責任制

2019-05-23 00:23

金價 上看1,400美元

2019-05-23 00:32

金管會三招 拆壽險地雷

2019-05-22 23:14

搶著扶養親屬結果要補稅 報稅注意這2點

2019-05-23 10:13

中鋼接地氣 擬改開月盤

2019-05-22 23:20

月薪逾15萬元主管、工程師皆適用責任制？勞動部說NO

2019-05-22 18:04

防貸款買保單…四面圍堵

2019-05-22 23:11

開發金外資股東 持股大增

2019-05-22 23:36

花旗、瑞信轉向 保守看半導體

2019-05-23 00:46

符合全球貿易法規 台積電：目前對華為出口不需改變

2019-05-23 12:16

美射頻元件廠停供貨華為 台鏈警戒

2019-05-22 23:42

南山 推創新糖尿病外溢保單

2019-05-23 01:02

投資避險 抱美元日圓、減碼澳幣

2019-05-23 01:06

美中貿易戰愈打愈兇 台商指這個產業是安全的

2019-05-23 14:45

中國「芯」局部崛起 發展還靠應用牽頭

2019-05-22 22:51

金價仍在打底 專家：下半年上看1400美元

2019-05-22 20:23

海康威視列美黑名單 晶睿、奇偶將迎轉單

2019-05-22 23:39

華為風暴延燒 台積電：對華為出貨不變

2019-05-23 12:40

金管會斬高儲蓄保單 台灣人壽類定存商品將分年下架

2019-05-23 12:38

台幣貶、油電雙漲惡夢又來了？ 專家說關鍵是這件事

2019-05-23 12:43

罷工投票率已破七成 長榮空服6月4日先上街頭

2019-05-23 12:21

美中大戰台商回流 台南新增8案投資逾186億

2019-05-23 15:12

貿易戰波及…台商移生產基地 東南亞首選

2019-05-23 01:08

台電申請核二廠2號機大修後再起動 原能會同意

2019-05-22 20:03

中科攜手中部四大學 打造產學合作鏈

2019-05-22 19:26

京城銀兩大股東 變動不大

2019-05-23 01:02

全家「時間訂價」 即期鮮食打折

2019-05-22 23:20

月收3、4萬35歲以下年輕人 手機借款主顧客

2019-05-22 23:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top