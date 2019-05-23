台北八德商圈夏日瘋街樂園周末登場 學姐出席站台

2019-05-23 17:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



擁有全台最豐富科技產品與密集3C店家的台北八德資訊商圈一直是購買3C商品必逛的最佳選擇，今年台北八德資訊商圈特別在5月25~26日一連兩天舉行年度盛事「2019夏日瘋街樂園」活動，台北市政府吉祥物熊讚、北市府副發言人黃瀞瑩(學姐)與八德資訊商圈發展協會理事長蔡若芸將共同主持開幕，現場將祭出「一元競標」好康帶回家活動。

蔡若芸表示，「這次結合人工智慧與大數據分析，透過熱點統計出民眾在商圈內的移動路徑與逛街習慣。同時也藉由物聯網數據分析，了解民眾在商圈參與活動體驗與消費行為進一步幫助商圈做更有效的規劃與應用，讓八德資訊商圈成為臺灣IT產業、3C產業及動漫的重鎮並帶動產業發展」。

「2019夏日瘋街樂園」活動重頭戲在未來與科技，打造「未來世界」展現強大的VR，以往認知VR運用只在娛樂休閒，這次合作與宏達電(2498) VIVE聯手打造未來樂園，現場提供豐富的活動體驗，將有五大區域；HTC提供大獎HTC VIVE一台、HTC Desire 12 兩支、HTC網路商店折價券500元 共100名、還有加碼的10顆行動電源。

在商圈購買滿萬元還可參加好禮抽的活動，凡是5月1日至6月15日在八德資訊商圈購買滿萬元即可上網登錄抽大獎，最大獎Lenovo Y530 價值3萬元、還有價值8,000元的SEAGATE 8TB硬碟、RAZER提供鍵盤耳機組價值6,000元、SONY SRS XB3加上SONY MDR XB510AS共8,000元好禮、AMD也提供R5 2600X 市價7,000元。

抽獎以外26日下午3點在大會舞台會舉辦一元競標活動，Lenovo Y530筆電、SEAGATE 8TB硬碟、GIGABYTE X299主機板、Microlab音響喇叭、Razer BlackWidow電競鍵盤及Kraken耳機、VAIO筆電、HTC VIVE、Logitech G533電競耳機等好禮從一元起標；5月25日晚上7點將在八德資訊商圈會場中央撥放星空露天電影。