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外商紛紛加入華為禁令 台積電為什麼不用？

永豐金：新台幣短線31.5元已是滿足點 美元下半年走弱

2019-05-23 16:27經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

新台幣下跌，市場解讀為外資股匯大逃殺。永豐金今（23）日指出，短線新台幣下跌滿足點將落在31.5元，區間可能在31.4元到31.6元，下半年美元可能轉弱，建議投資人不要在此時搶進美元。

美中貿易戰升溫，今日台股再度下跌148.85點。但永豐金認為，這波台股波動跌幅已經達八成，再往下空間不大，建議投資人尋找好標的進場。

美中貿易戰也波及到台灣華為供應鏈，永豐金指出，短期影響已經發酵，如果要看中長期，則必須看國際金融情勢變化，日月光、大立光、台積電都會受到影響。

但對於台灣，永豐金控首席經濟學家黃蔭基表示，新台幣此波下跌已經貶值3％，市場不必看壞，企業客戶也高興，因為大家坐在那邊營業淨利就是3％，現在是烽火五月天、歡樂滿人間，看好台灣今年經濟成長率（GDP）保二。

但黃蔭基表示，不建議此時進場買美元，歐元區第二季將是谷底，美中貿易戰拖累韓圜以及人民幣，下半年歐元區景氣上揚，估計下半年美元將會走弱。

永豐金經研處也出報告，美國近期將2,000億美元中國商品關稅調高到25％，估計對中國GDP衝擊為0.5％、美國0.06％、台灣0.15％。

新台幣永豐金控貿易戰

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