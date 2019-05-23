經濟解析／外商紛紛加入華為禁令 台積電為何不受限？

2019-05-23 16:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



Google、英特爾、高通等相繼暫停與華為合作，台積電卻明白表示對華為出口不需改變。 路透 分享 facebook

就在美國總統川普頒佈緊急狀態，及商務部列出70家進出口黑名單後，美國企業Google、英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、AMD等相繼暫停與華為合作，台灣半導體風向球台積電在技術論壇後，明白表示對華為出口不需改變，不禁令外界好奇，為什麼外商不能、台積電能。

就以這一次美國商務部出口管制報告將影響到美國國家國防機密安全產品分為民間與軍用兩種用途，華為被列為實質清單當中，進行出口管制，除了美國製造、源自美國之外，其中影響台灣科技業甚鉅，國外製造，但技術源自美國，正是外界擔心卡住台灣科技業出口中國緊箍。

這個緊箍主要看出口產品源自美國的技術含量是否超過25%，當超過25%，被視為美國一部份，自然得乖乖配合美國政策對華為實施禁止令。

對台積電所言，內部有一套很完備出口管理系統，檢視每項產品是不是符合全球貿易法規，台積電絕對符合全球貿易法規。

其實就是對產品技術含量進行分析，出給華為產品源自美國技術含量源有多少。

台積電表示，已與美國律師討論研究過，在不包含晶圓製造設備情況下，台積電出口給華為產品其源自美國技術含量不超過25%，且離25%還有一段距離。這也是為何台積電能繼續出口華為，不需做改變主要原因。