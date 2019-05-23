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美國面臨「國家級威脅」 杜紫宸：科技戰不會畫下句點

2019-05-23 13:51經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

美中兩強相爭烽火連天，從貿易戰打到科技戰，全球產業供應鏈風聲鶴唳。前工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸認為，美國政府制裁華為只是科技戰的其中一環，即便未來貿易談判達成階段性協議，科技戰也不會因此休兵。

杜紫宸分析，美中貿易戰火持續升溫，不僅衝擊中國產經情勢，美國內需市場、消費者都將受害，即便未來貿易談判露出曙光，美國對中國科技封鎖力道也不會因此減弱。

以科技論科技，中國仍落後美國至少20年，全部都要獨立自主研發，實務上短期不太可能，但長此以往，對於美方而言恐將形成「國家級威脅」，這未必涉及國安問題，但在經濟層面的影響殆無疑義，因此現階段必須全面防堵。

杜紫宸表示，美國早就開始針對部分關鍵科技產業，禁止中國對美投資、採購，而美籍華人專家學者赴中參訪，也遭聯邦調查局逐一約談，逐漸形成寒蟬效應。

即便是第三國，美方也不放過，像是先前福建晉華與聯電案，台灣即遭戰火波及，德國、英國也曾嘗到苦果。由此來看，美方的圍堵力道只會愈來愈強，即便貿易戰暫時畫下逗點，科技戰也不會就此停歇。

未來會不會演變成貨幣戰？杜紫宸認為，即便人民幣貶破7元、8元大關，可以藉此削減貿易關稅障礙，出口業額首稱慶，但北京當局仍將投鼠忌器，主要擔心國內握有鉅額人民幣部位的資產階級，如果因此加速資金外流，也非中國樂見的情況，所以人民幣不致大幅貶值。

至於兩強相爭，台灣政府不斷宣稱「短空長多」，台廠將獲轉單效益。

杜紫宸則提醒，「短空」是一定的，但「長多」的成敗涉及許多因素，轉單效益幾家歡樂幾家愁，這些訂單不一定全由台廠接下，尤其日、韓等國廠商在越南、印度及印尼布局的供應鏈也相當完整，台灣是否能夠笑到最後猶未可知。

杜紫宸貿易戰人民幣

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