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夏普前進COMPUTEX 發表筆電Dynabook新品

2019-05-23 12:47經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

鴻海集團轉投資夏普去年收購東芝（Toshiba）旗下PC 事業，改名為DYNABOOK，首款DYNABOOK G系列筆電繼在日本市場發售後，夏普將於今年COMPUTEX 電腦展在台正式發表，宣告重返台灣，鎖定商務市場。

夏普將透過一年一度的 COMPUTEX 電腦展出期間宣告 DYNABOOK 正式以全新風貌重返台灣市場。將於29日下午舉辦DYNABOOK 2019 新品發布會，主題定為「 Changing The World Through Computing and Services」。

夏普指出，除了沿襲 DYNABOOK 的原有的特色輕盈耐用之外，更結合 SHARP 的技術/資源以及雲計算的平台 ，打造更安全並敏捷的智慧辦公室環境，構築了下一個世代商務環境的定義。

夏普於去年以40億日圓收購東芝旗下的PC事業，正式宣告重返PC市場，並於今年1月改名為DYNABOOK ，在當月發表夏普收購後首款PC新品DYNABOOK G系列。

DYNABOOK 筆電目前主攻日本市場，DYNABOOK G系列筆電涵蓋G5、G6、G7、G8四種款式，並於1月中旬在日本開賣，有區分為消費性機種及商用機種，值得一提的是，該機採用夏普自家製造的 13.3 吋夏普製 IGZO 液晶面板。

夏普對DYNABOOK事業抱持深厚期待，DYNABOOK目標要在兩年內營收倍增，在2020年業績將衝到3,400億日圓，並預計今年度轉虧為盈，2020 年度營益目標為 70 億日圓。夏普經營階層更定下目標，預估要在三年後將子公司DYNABOOK進行IPO。

夏普筆電日圓

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