台積電總裁魏哲家：持續投資台灣、資本支出不變

2019-05-23 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



台積電（2330）2019年度技術論壇今（23）日登場，總裁魏哲家再強調5G及AI對半導體產業發展重要性，將以技術、製造及信任取得客戶成功，5、3奈米將持續在台灣投資，其中5奈米第一期已開始裝機，而3奈米已經取得建廠土地，今年資本支出維持不變。

論壇一開始，魏哲家先感謝所有客戶及合作夥伴，他指出，5G時代來臨，在一堆資訊加上AI的影響，將資訊聚集起來，整理分析做出最佳判斷，預計5G帶來將改變人類生活，而5G一定要有半導體，而台積電未來將增加客戶在5G產品發展。

與以往不同，過去效能與功耗相抵觸，要求低功耗就很難有高效能，但未來不一樣，有一些資訊是每天都在的，因此，未來要求低功耗又要高效能，這是半導體可以達到目標。

台積電從28奈米到7奈米，未來5奈米一定可持續做到，台積電將扮演創新、技術信賴、產能穩定的供應者，7奈米在去年量產，目前市面上7奈米大多數都是台積電提供，7奈米加入EUV的加強版已完成，5奈米也已進入試產，6奈米則是7奈米在優化版本，7奈米與6奈米IP可共用。

台積電目前約有台積電1300人進行技術設計服務，還有一些EDA夥伴，約有一萬人與台積電合作做此生態系統，主要就是要提供客戶最佳服務；去年台積電產能達1200萬片約當12吋產能，台南18廠興建現階段已開始設備進入，台灣未來會持續投資台灣，5奈米一期、二期、三期會一直投資投資下去，3奈米也已經找好地。