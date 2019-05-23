符合全球貿易法規 台積電：目前對華為出口不需改變

2019-05-23 12:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



Google暫停華為手機作業系統效應持續發酵，多各國家電信營運商宣布停止販售華為手機，華為供應鏈出現危機，台積電企業訊息處資深處長孫又文表示，台積電絕對符合全球貿易法規，台積電內布建立了非常完備出口管理系統，目前盡職調查流程中，台積電不需改變現在出口方式，對華為客戶出口不需改變。

企業訊息處資深處長孫又文指出，台積電有一套很完整出口管理系統，該系統會檢視每項產品是不是符合全球貿易法規，目前評估不需要對華為產品出口做出改變。

華為是否會影響半導體產業以致於台積電下半年展望，台積電表示，目前要看華為事件評估很困難，這麼多年全球半導體產業已經建立一套複雜且相互聯繫供應鏈，今日一個供應鏈發生事件，對其他半導體一定會產生影響，影響有多大，牽涉層面很廣，台積電一時半刻還無法對半導體產業做出估計。

另外，台積電也不覺下半年對晶圓出貨或對客戶技術服務會有很大改變，台積電絕對會符合全球貿易法規，而第2季營收財測目標不會改變，2019年全年資本支100~110億美元出也不會做出改變。

技術論壇演講嘉賓匯頂科技董事長張帆會後指出，對於華為影響層面很複雜，看不清楚、現在還在看，因應之策僅能該怎做、就怎麼做，按照法律規則辦事，目前進貨、出貨一切正常。