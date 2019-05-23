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中美登月鬥法！美打輸背面探測戰 卻準備9年後「占領」

聯合報專訪／郭台銘看美中台關係 有2塊肉吃為何只選1塊？

威剛旗下品牌XPG Computex上秀電競體驗艙

2019-05-23 12:00經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

2019 Computex將於5月28日登場，記憶體模組及快閃記憶體品牌威剛科技（3260）近幾年來積極搶攻電競市場，該公司表示，旗下電競效能品牌「XPG」，今年以「GAME TO THE XTREME」為主題，搭載XPG品牌全新配備「XPG ORB電競體驗艙」，將於Computex電競專區正式啟航。

威剛指出，以XPG品牌圖騰為核心啟動器，搭載全新XPG電競周邊產品的品牌旗艦電競體驗艙即將啟動首航，由電影製作團隊歷時3,000小時、量身訂作超過300個以上的專屬零件，打造出結合精緻工藝與效能產品的「XPG ORB電競體驗艙」，將於2019 Computex首次亮相。

威剛表示，該以司的電競品牌更搶先取得科幻競速遊戲《紅視：太空突擊(Redout)》獨家合作，玩家可透過駕駛「XPG ORB」來感受遊戲中的每一個彎道與傾角與風馳電掣的飆速快感。而瞄準玩家對電競周邊產品規格提升的需求，XPG也推出多款高規電競周邊產品，包含機殼、CPU水冷散熱器等多項電競組件解決方案。

威剛表示，XPG以提供消費者高效能產品與全新電競體驗為使命，今年度除極致效能的核心產品外，更將產品線延伸至電競周邊產品，充分滿足玩家需求。

另外，威剛也指出，威剛工控將於2019 Computex展出一系列SLC、MLC與3D NAND固態硬碟、效能超群的PCIe新品、各式記憶卡，與支援抗硫化和耐寬溫的DDR4 2666記憶體。

此外更強化「資料保護技術」與「客製化軟體」的專業能力，為客戶提供可靠又富彈性的解決方案。獨家的「A+ SLC」技術，能使NAND Flash的效能逼近SLC，在容量、效能與成本間取得平衡。

電競威剛記憶體模組

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