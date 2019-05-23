微星Computex推電競螢幕新品 首度導入臉部辨識功能

2019-05-23 11:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



電競大廠微星（2377）衝刺電競螢幕有成，從去年跨入市場後，今年至今已拿下曲面電競市場第二名位置，更在整體電競螢幕市場成長率攀上龍頭寶座，微星加緊腳步，即將於Computex上發表全新產品，電競螢幕將首度導入臉部辨識功能。

微星於2018年踏入電競螢幕市場後，短短至2019年期間，於曲面電競市場中佔有一席之地，銷售成績快速成長下，根據研調機構WitsView 近期公布的資料顯示，微星在短短的兩年之間，不但在市場佔比達六成的曲面電競盤據第二，更在整體電競螢幕市場成長率攀上第一名的寶座。

微星指出，在電競螢幕市場上，除了了解玩家會依遊戲需求的反應時間、解析度、曲面包覆感、更新頻率選擇合適的產品外，尺寸由小換大是主要換機動能考量。一路從24吋開發到 34吋，逐步完整了螢幕的產品線。

微星下一步將目光聚焦在更大尺寸、高解析度且具備獨特且創新的產品特色上，作為角逐市場的利器。預計於Computex全新登場的24吋Optix MPG341CQR，搭載了21:9寬螢幕、3440 x 1440 UWQHD 解析度面板、HDR400、1ms反應時間、144Hz 畫面更新率。該機更首度導入臉部辨識功能，讓玩家在使用上更加便利。

微星除了深耕曲面電競螢幕市場外，同步也邁向往平面eSports專業的螢幕市場進軍，在去年以搭載G-SYNC、240Hz畫面更新率以及1ms反應時間的Oculux NXG251R，參加了國際級的電競賽事MGA、ESL One，增加品牌知名度，今年更推出了世界最快0.5ms反應時間的Oculux NXG252R。後續，台灣也將進行eSports平面螢幕的上市規劃。

WitsView 報告指出，微星是在電競監視器竄出的黑馬，憑藉其長期在電競市場深耕的優勢，以曲面電競機種起步，出貨表現亮眼，在2018年躍上電競液晶監視器市場第五名的位置，成長率勇奪第一。